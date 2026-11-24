خبرني - كان وسام الخرشة يخطط لقضاء ليلته داخل سيارته "نشمية" كما اعتاد خلال رحلاته الطويلة بين البلدان، لكن وصوله إلى أفغانستان غير خطته. فبدلا من المبيت داخل السيارة، وجد الرحالة الأردني نفسه ضيفا في منازل أشخاص لم يلتق بهم من قبل، بعدما أصر أصدقاء أفغان على استضافته، وكان نور الله لطيف أحد الذين فتحوا له أبواب بيوتهم في العاصمة كابل.

لم تكن هذه الاستضافة وحدها ما ميز رحلته. فمنذ دخوله البلاد قادما من طاجيكستان، عبر معبر شيرخان بندر الحدودي، أخذ الخرشة يكتشف بلدا يقول إنه لم يكن يعرف عنه الكثير، وعاش في طرقه ومدنه ومن خلال لقاءاته اليومية في تجربة تجاوزت توقعاته.

ويقول الخرشة للجزيرة نت إن أفغانستان كانت من الوجهات التي أثارت فضوله، بسبب قلة ما ينشره الرحالة عنها، وما يحيط بزيارتها من تساؤلات ومخاوف، مضيفا أن الأيام التي قضاها فيها دفعته إلى التفكير في العودة خلال فصل الربيع.

بدأت فكرة السفر بالسيارة لدى الخرشة بعد سنوات من التنقل بالطائرات، إذ كان يسافر جوا بمعدل مرة كل شهر تقريبا، قبل أن يستلهم تجربة أشخاص يعيشون في سياراتهم ويتنقلون بها بين البلدان.

قرر حينها تحويل سيارته الخاصة إلى منزل متنقل، مستفيدا من امتلاكه لها نحو 10 سنوات. واختار تويوتا كامري موديل 2007، وجهّزها بما يناسب احتياجاته من مكان للنوم ومطبخ صغير ومساحات للتخزين.

ولم يكن اختياره هذا الاسم عابرا، فهو يريد أن تحمل سيارته دلالة على هويته الأردنية، إذ يُعرف الأردنيون بلقب "النشامى" واختار الصيغة المؤنثة لتكون اسما لرفيقته في الطريق.

ويقول الخرشة للجزيرة نت إن تمسكه بالسيارة نفسها، رغم حصوله لاحقا على خيارات أخرى، يأتي من إيمانه بأن الإنسان لا يحتاج إلى انتظار الظروف المثالية كي يبدأ تحقيق حلمه. ويضيف أن ضيق المساحة داخل السيارة يجعله يقتصر على الأشياء الضرورية، وأن السفر بهذه الطريقة علّمه التمييز بين ما يحتاج إليه فعلا وما يمكن الاستغناء عنه.

لم يضع الخرشة منذ البداية هدفا محددا لعدد البلدان التي يريد زيارتها، لكنه يقول إنه وصل إلى نحو 47 دولة، وفق إحصائه للبلدان المعترف بها رسميا.

ويشير إلى أن رحلته مرت بمراحل، قضى في الأولى نحو 5 شهور في أوروبا، ثم أمضى قرابة 4 أشهر في دول الخليج، قبل أن يبدأ مرحلته الثالثة قبل نحو 6 شهور من زيارته أفغانستان.

وخلال تنقله، قطع مسافات طويلة بسيارته، ويذكر أن أطول مسافة اجتازها بلغت نحو 2400 كيلومتر خلال يومين. ويقول إن الطرق الجبلية من أكثر التحديات التي واجهته، إذ تتطلب القيادة فيها حذرا وصبرا، خصوصا المقاطع التي تتعرج بين الجبال والأنفاق.

ويضيف أن فلسفته في السفر تقوم على عدم الاستعجال، فالوصول بسلام أهم من قطع المسافات بسرعة، كما أن متعة الرحلة بالنسبة إليه لا تقتصر على الوجهة النهائية، بل تشمل ما يلتقيه ويكتشفه على امتداد الطريق.

لم تكن أفغانستان ضمن وجهاته الأولى، لكنه قرر زيارتها بعدما لاحظ قلة المحتوى الذي يقدمه الرحالة عن هذه البلاد. ويقول إنه كان مترددا في البداية لقلة ما يعرفه عن ظروف التنقل فيها، لذلك تواصل مع عدد من الشباب الأفغان واستفسر منهم عن الطرق وإمكانات السفر، قبل أن يقرر دخول البلاد.

وعبر الخرشة الحدود قادما من طاجيكستان، ويقول للجزيرة نت إن إجراءات العبور وإدخال "نشمية" سارت بصورة جيدة، رغم أنها استغرقت بعض الوقت، مشيرا إلى أن الموظفين تعاملوا معه باحترام وشرحوا له الإجراءات المطلوبة.

ومن المعبر، واصل طريقه عبر ولايتي قندوز وبغلان وصولا إلى العاصمة كابل، في رحلة استغرقت نحو 6-7 ساعات، حسب تقديره. وقد لفتت انتباهه أعمال التعبيد والصيانة التي شاهدها على امتداد الطريق، بما في ذلك المناطق الجبلية والأنفاق.

لكن تعامل الناس معه ترك فيه الأثر الأكبر. ويقول إن أشخاصا تواصلوا معه فور انتهائه من إجراءات العبور، منهم من كان يعرفه، ومنهم من لم يلتق به من قبل. كما ساعده أفغان يقيمون خارج البلاد على التواصل مع أصدقاء لهم داخل أفغانستان.

ويضيف أنه عندما كان يتوقف على الطريق لإعداد الشاي أو تفقد سيارته، كان بعض المارة يبادرون إلى سؤاله عما إذا كان يحتاج مساعدة، وهو ما جعله يشعر بأن التعرف إلى الناس أصبح جزءا أساسيا من رحلته.

ويختصر الخرشة انطباعه عن أفغانستان بالقول إنها "بلد مظلوم إعلاميا" معتبرا أن ما يكتشفه الزائر من حياة الناس وثقافتهم وتقاليدهم قد يختلف كثيرا عن الصورة التي تصل إلى الخارج.

في العاصمة كابل، تحولت الرحلة إلى تجربة اجتماعية لم يكن الخرشة قد خطط لها، إذ وجد نفسه ضيفا لدى أصدقاء أفغان.

ويقول نور الله لطيف، صديق الخرشة الذي استضافه في منزله بكابل -للجزيرة نت- إن استضافة الرحالة الأردني جاءت انطلاقا من تقاليد الضيافة المتجذرة بالمجتمع الأفغاني، ورغبة في تعريفه بحياة الناس وثقافتهم.

ويضيف للجزيرة نت "عندما علمنا أن وسام وصل إلى أفغانستان بسيارته ويخطط للمبيت داخلها، دعوناه إلى منزلنا، فلم نرد أن يشعر بأنه غريب أو وحيد في بلدنا. الضيف له مكانة خاصة لدينا، واستقباله وإكرامه جزء من عاداتنا وتقاليدنا".

ويتابع نور الله للجزيرة نت "حاولنا أن نجعله يشعر بأنه بين أهله، وأن يتعرف إلى حياتنا اليومية وطعامنا وثقافتنا. نحن سعداء بزيارته، ونأمل أن ينقل تجربته إلى العالم، وأن يتعرف الناس إلى أفغانستان من خلال شعبها وحياته اليومية، لا من خلال الصور النمطية وحدها".

وحسب الخرشة، فإن أشخاصا لم يكن يعرفهم من قبل أصروا على استضافته منذ الأيام الأولى لوصوله، حتى إنه لم يضطر إلى النوم في سيارته منذ دخوله أفغانستان.

ويقول إن هذه الضيافة منحته استراحة من حياة الطريق، بعدما اعتاد أن يتولى بنفسه ترتيب تنقلاته وإقامته في البلدان التي يزورها. أما في كابل، فكان أصدقاؤه يقترحون عليه أماكن لزيارتها ويصحبونه في جولات للتعرف إلى المدينة.

يصف الخرشة كابل بأنها مدينة غنية بالثقافة والتقاليد وتنوع الأطعمة والأماكن، ويرى أنها تختلف عن مدن أخرى زارها، إذ يمكن للزائر أن يكتشف فيها جوانب متعددة من الحياة، بين المناطق الشعبية والأحياء الراقية والمعالم السياحية.

ويقول إنه وصل أفغانستان متوقعا البقاء بضعة أيام فقط، لكن تجربته دفعته إلى تغيير نظرته إلى مدة الزيارة، حتى إنه وعد أصدقاءه بالعودة في فصل الربيع.

كما يرى أن هذه البلاد تمتلك مقومات ثقافية وطبيعية يمكن أن تجعلها وجهة سياحية مهمة خلال السنوات المقبلة، إذا توافرت الظروف المناسبة وتواصلت الجهود الرامية لتطوير القطاع السياحي.

وقد لاحظ، حسب قوله، تفاعلا مع مقاطع الفيديو التي ينشرها عن رحلته، إذ بدأ متابعون يسألونه عن التأشيرات وإمكانات زيارة هذا البلد، وبعضهم أبدى اهتماما بخوض التجربة بنفسه.

من أفغانستان إلى اليابان

لا يخفي الخرشة أن الابتعاد عن أسرته هو الجانب الأصعب في حياة الترحال، رغم محاولته البقاء على تواصل معها عبر الهاتف ومكالمات الفيديو. لكنه يقول إنه اعتاد التعامل مع الوحدة بوصفها فرصة للتأمل والاستفادة من الوقت، لا عبئا يثقل رحلته.

وبعد أفغانستان، يخطط للعودة عبر الصين، ثم مواصلة الطريق نحو دول شرق آسيا وصولا إلى اليابان.

أما رسالته، التي يريد إيصالها من خلال رحلته، فتتجاوز حدود السفر بالسيارة. فهو يريد أن يقول إن الإنسان يستطيع البدء بما يملكه، وإن التعرف إلى الشعوب مباشرة قد يغير كثيرا من الصور المسبقة عنها.

ومن الأردن إلى أفغانستان، تواصل "نشمية" رحلتها على الطرق الطويلة، حاملة صاحبها بين البلدان، فيما تبقى البيوت التي فتحت أبوابها له والصداقات التي نشأت على الطريق جزءا من الحكاية التي سيحملها معه إلى محطاته المقبلة.