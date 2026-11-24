خبرني - سجّل صانع المحتوى واليوتيوبر الأمريكي الشهير "آي شو سبيد" (21 عاما) رقما لافتا في سباق 100 متر بلغ 10.35 ثانية، متفوقا في معدل التسارع الأولي على الأسطورة الجامايكية يوسين بولت، ومعلنا عزمه خوض منافسات الألعاب الأولمبية المقبلة.

وجاء هذا الإنجاز خلال الحلقة الثانية من سلسلته الوثائقية "سبيد غوز برو" (Speed Goes Pro)، التي حملت عنوان "تسابقت مع يوسين بولت"، حيث نجح في تحقيق هذا التوقيت خلال محاولته الثانية، تحت أنظار العداء الجامايكي المتوج بثماني ميداليات ذهبية أولمبية.

غير رسمي

وعلى الرغم من أن هذا التوقيت لم يُسجّل في منافسة رسمية، ويتأخر بفارق 0.77 ثانية عن الرقم القياسي العالمي المسجل باسم بولت (9.58 ثانية)، فإن البيانات والرسوم البيانية للسباق أظهرت أن تسارع "آي شو سبيد" خلال الأمتار الـ15 الأولى فاق سرعة الانطلاق التي حققها بولت نفسه، وهو ما أثار دهشة البطل الأولمبي نظرا لافتقار صانع المحتوى الأمريكي لأي خلفية سابقة في ألعاب القوى.

وفي حوار جمعهما عقب السباق، قدم بولت عدة نصائح فنية لـ"سبيد"، وعندما سأله الأخير عما إذا كان يمتلك الإمكانات ليصبح عداء محترفا، أجاب الأسطورة الجامايكية: "أعتقد ذلك".

من جانبه، كشف "آي شو سبيد" عن طموحه الكبير بكل صراحة قائلا: "في عام 2028، سأشارك بلا شك في الألعاب الأولمبية".

ويأتي هذا التطور البدني اللافت ثمرة برنامج تدريبي صارم يخضع له "سبيد" منذ سبتمبر/أيلول 2025 تحت إشراف العداء السابق أتو بولدون، الحائز على أربع ميداليات أولمبية، والذي أشاد بانضباطه قائلا: "ظننت أنه سيستمر لأسبوعين فقط، لكن الحقيقة هي أنه واصل الحضور، ويلتزم بالمواعيد، ويبذل جهدا كبيرا. نحن نعمل معا منذ أكثر من عام الآن؛ بدأ جسده في التغير، وبات يتمتع بالفعل بالبنية الرياضية المناسبة".