خبرني - قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن الوضع في الشرق الأوسط لا يحتمل تصعيدا جديدا بين الولايات المتحدة وإيران.

وأضاف الشيخ محمد بن عبد الرحمن -في تصريحات للجزيرة- أن قطر تسعى مع كل من إيران والولايات المتحدة لإعادة إحياء المسار التفاوضي.

كما قال إن الحوار الإستراتيجي بين بلاده والولايات المتحدة أساسي في العلاقات بين البلدين، وإن قطر تسعى لتعزيز التعاون في مجالات الدفاع.

وأوضح رئيس الوزراء أن الحوار الإستراتيجي القطري الأمريكي يشكل إطارا مؤسسيا لتعزيز العمل المشترك بين البلدين، وتابع: "نواصل العمل للبناء على ما تحقق في الدورة الثامنة وتوسيع مجالات التعاون بما يخدم مصالح وتطلعات بلدينا".

وتأتي تصريحات رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري بالتزامن مع محادثات يُجريها في واشنطن، شملت لقاء مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.

ومن جهته، أشاد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بجهود الوساطة التي تقودها دولة قطر على الساحة الدولية، مؤكدا أهمية مواصلة التنسيق مع الدوحة لردع التهديدات وتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن روبيو ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري بحثا سبل تعزيز التعاون بين البلدين في الأولويات الاقتصادية والأمنية المشتركة.