خبرني - أحيلت شركة "MBDA" المصنعة للصواريخ إلى القضاء، إثر اتهامها بتزويد الجيش الإسرائيلي بقطع استخدمها لقصف غزة، بحسب ما أعلنت جمعيات ادعت على المجموعة.

وأُرسل أمر الإحالة الذي كشفت عنه صحيفة "لا ليتر" الاستقصائية في الثاني من نوفمبر تمهيدا لمحاكمة أمام المحكمة القضائية في باريس.

وبالإضافة إلى جميعة التضامن الفرنسية الفلسطينية (AFPS) وجمعية الأمن الأخلاقي الجمهوري (Aser) وجمعية الحقوقيين من أجل احترام القانون الدولي (Jurdi)، تقدّم بهذه الدعوى مجلس المشورة والقدرة على الصمود (Cogeres) الذي يملك أسهما في "ايرباص" التي تملك بدورها حصصا في المجموعة بنسبة 37.5%.

ويتهم المدعون الشركة بأنها زودت مجموعة "بوينغ" الأمريكية التي تصنع قنابل "GBU-39" المستخدمة على نطاق واسع من جانب سلاح الجوّ الإسرائيلي، أجنحة قابلة للبسط تسوّق تجاريا تحت اسم "DiamondBlack".

وندد هؤلاء بتجاهل الفرع الأمريكي للمجموعة "MBDA Inc" خطر "الضلوع في انتهاكات خطرة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان" من خلال بيع "بوينغ" هذا المنتج.

وفي يوليو 2025، أظهر تحقيق إعلامي مشترك بين "ديسكلوز" و"ذي غارديين" و"فولوو ذي موني" أن "مكوّنات تصنّعها مجموعة ام بي دي ايه تزوّد قنابل ألقيت على مدنيين في قطاع غزة".

واستعرض التحقيق "24 غارة على الأقل" بين نوفمبر 2023 ومايو 2025 "تسببت في مقتل أكثر من 500 شخص، بينهم أكثر من مئة طفل" مع استهداف مدارس ومخيّمات ومسجد.

وكشف أمر الإحالة أن المجموعة ردت على تحذير قضائي في أبريل بالقول إن واجب الحيطة التي تتوخاها يقتصر على "سلاسل القيمة المسبقة" ولا يشمل استخدام العملاء للمنتجات.

وفي يونيو، دانت الغرفة المدنية الرابعة والثلاثون المعنيّة بتنظيم المسائل الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والمتخصّصة في قضايا واجب الحيطة (العناية الواجبة تجاه العملاء) "توتال إنرجيز" في قضية بشأن تخفيض انبعاثات غازات الدفيئة وألزمتها على أن تدمج في خططها الانبعاثات المولّدة على نحو غير مباشر.