خبرني - قفزت ثروة مؤسس شركة "إنفيديا" الأمريكية جنسن هوانغ بنحو 34 مليار دولار في أقل من 24 ساعة لتقترب من 144 مليار دولار، وذلك عقب قرار مجلس إدارة الشركة إعادته إلى منصب الرئيس التنفيذي.

وبحسب مجلة "فوربس"، تجاوزت نسبة الزيادة في ثروة هوانغ خلال ساعات المساء 30%، مدفوعة بالارتفاع الحاد في أسهم "إنفيديا" عقب عودته إلى منصب الرئيس التنفيذي.

وبفضل هذه المكاسب، صعد هوانغ إلى المرتبة الثالثة عشرة في قائمة "فوربس" لأثرياء العالم، بعد أن كان قد تراجع إلى المركز الثامن عشر وخسر أكثر من ربع ثروته إثر الأزمة الأخيرة التي عصفت بوضعه في الشركة.

كما قفز سهم "إنفيديا" بنسبة بلغت 31% خلال تعاملات ما قبل افتتاح البورصة الأمريكية، وبحلول الساعة 17:11 من مساء الاثنين بتوقيت موسكو، ارتفع السهم بنسبة 29.33% إلى 162.35 دولار، بعدما أغلق جلسة الجمعة عند 125.53 دولار، منخفضا بنحو 14%، ما أدى إلى تبخر ما يصل إلى 601 مليار دولار من قيمة الشركة السوقية.

وكانت "إنفيديا" قد أعلنت، الاثنين، أن مجلس إدارتها قرر بالإجماع إعادة هوانغ إلى منصبي الرئيس التنفيذي ورئيس الشركة، مشيرة في بيان، إلى أن القرار جاء عقب سلسلة اجتماعات ومناقشات مع هوانغ، اقتنع خلالها المجلس بصراحته وقدرته على قيادة الشركة.

وأكدت الشركة تلقيها إفادة من الإدارة الأمريكية بأن هذه الخطوة لن تشكل تهديدا للأمن القومي.

في المقابل، نقلت وكالة "بلومبرغ" عن مصادر مطلعة أن قرار إعادة هوانغ اتُّخذ مساء الأحد دون تنسيق مسبق مع الإدارة التنفيذية العليا للشركة.

يذكر أن هوانغ استقال في 12 نوفمبر من مناصبه على خلفية فضيحة تتعلق بعلاقات خارج إطار الزواج، وتولت نائبة الرئيس التنفيذي والمديرة المالية كوليت كريس منصب المدير التنفيذي مؤقتا.

وجاءت الاستقالة عقب تقارير عن علاقة هوانغ بسيدة الأعمال إليس هوانغ، التي أوردت صحيفة "نيويورك تايمز" اتهامات بشأن نقلها رقائق متقدمة أو معلومات سرية إلى الصين، وهي المزاعم التي وصفتها وزارة الخارجية الصينية بأنها "افتراء وتشهير".