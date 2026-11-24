خبرني - صرحت مديرة الإدارة في اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري كيم يو جونغ، بأنها ستوصي وزارة الخارجية بالنظر في إغلاق السفارة السويسرية في بيونغ يانغ بعد ان افتُتحت أواخر الشهر الماضي.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن كيم يو جونغ قولها: "من خلال تبنيها الكامل لعقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على روسيا على خلفية الأزمة في أوكرانيا، تورطت سويسرا في أعمال عدائية صارخة، شملت فرض عقوبات على بلادنا".

وأضافت: "سأوصي وزارة خارجيتنا بدراسة مسألة طرد البعثة الدبلوماسية السويسرية من بيونغ يانغ بجدية، واتخاذ التدابير المناسبة".

وأشارت كيم يو جونغ إلى أن هذه التصرفات غير الودية من جانب سويسرا تُعد انتهاكا خطيرا لسيادة كوريا الشمالية.

وأكدت أنه "نظرا لأن سويسرا أظهرت بوضوح عدم اكتراثها بسيادة جمهورية كوريا الشمالية وبالحقوق المشروعة لمواطنيها، فإن المبررات لاستمرار وجود بعثة دبلوماسية سويسرية في بيونغ يانغ التي قيل إنها فُتحت لتحسين العلاقات قد انتفت بطبيعة الحال".

وكان وزير الخارجية السويسري إغنازيو كاسيس، قد زار كوريا الشمالية في 30 أكتوبر لافتتاح السفارة السويسرية في بيونغ يانغ، وهي خطوة كانت تهدف إلى استئناف الحوار السياسي بين البلدين.