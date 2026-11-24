خبرني - كشفت دراسة حديثة أن الجلوس لساعات طويلة أمام التلفزيون يوميا قد يرفع خطر الإصابة بمرض الكلى.

ووجدت الدراسة أن هذا الخطر يصبح أكبر لدى المصابين بالسكري من النوع الثاني.

ويتسبب مرض الكلى المزمن في تراجع تدريجي لقدرة الكلى على العمل. ويعد السكري غير المنضبط وارتفاع ضغط الدم من أبرز أسبابه، إلى جانب التقدم في العمر.

وبحسب باحثين من جامعة سوينبرن للتكنولوجيا في أستراليا وجامعتي ليستر وكامبريدج في بريطانيا، فقد يكون الخمول عامل خطر جديدا للإصابة.

وشملت الدراسة أكثر من 6200 أسترالي تجاوزوا سن 25 عاما، وجرى تتبع وظائف الكلى لديهم على مدى 12 عاما، مع تسجيل عدد ساعات مشاهدة التلفزيون أو الفيديو أو أقراص DVD في أيام الأسبوع وعطلات نهاية الأسبوع.

وأظهرت النتائج أن متوسط وقت المشاهدة ارتفع من 1.77 ساعة إلى 1.91 ساعة يوميا خلال فترة الدراسة. كما تبين أن من قضوا وقتا أطول أمام الشاشة شهدوا تراجعا أسرع في وظائف الكلى، وكان الانخفاض أشد لدى من جمعوا بين المشاهدة الطويلة والإصابة بالسكري من النوع الثاني.

وارتبطت كل ساعة إضافية من مشاهدة التلفزيون يوميا بتراجع أسرع في وظائف الكلى بنسبة تتراوح بين 2% و3% سنويا خلال خمس سنوات.

كما وجد الباحثون أن من يشاهدون التلفزيون 4 ساعات أو أكثر يوميا يواجهون أعلى خطر للإصابة بمرض الكلى.

وقال الباحثون إن النتائج قد تعزز الأدلة على أن الخمول المفرط يضر بصحة الكلى، خاصة لدى المصابين بالسكري من النوع الثاني أو من لا يمارسون نشاطا بدنيا كافيا، مؤكدين أهمية الالتزام بإرشادات النشاط البدني الموصى بها.