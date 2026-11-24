خبرني - أعلن النادي الأهلي المصري توجيه الشكر للمدرب المغربي الحسين عموتة، وإنهاء مهمته على رأس الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم، عقب الخسارة أمام بيراميدز بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

وقال الأهلي، في بيان رسمي، إنه يوجه الشكر لعموتة وجهازه المعاون عن الفترة التي تولوا فيها مسؤولية الفريق، وذلك في ضوء الرؤية المقدمة من نائب رئيس النادي ياسين منصور، وعضو مجلس الإدارة سيد عبد الحفيظ، المكلفين بالإشراف على ملف كرة القدم.

وأشار النادي إلى أن المسؤولين سيعملون على طرح البدائل المرشحة خلال الساعات القليلة المقبلة.

وكانت خسارة الأهلي أمام بيراميدز قد عجلت بقرار رحيل المدرب المغربي، بعدما تجمد رصيد الفريق عند 20 نقطة في المركز الثالث، فيما رفع بيراميدز رصيده إلى 27 نقطة في صدارة الترتيب، محققا تسعة انتصارات متتالية.

وكان عموتة قد تولى تدريب الأهلي مطلع الموسم الحالي.