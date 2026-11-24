خبرني - تبدأ الهيئة المستقلة للانتخاب، في 28 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، إجراءات طلب جداول الناخبين من دائرة الأحوال المدنية والجوازات، تمهيداً لاستكمال مراحل العملية الانتخابية المقبلة للمجالس البلدية ومجلس أمانة عمّان، وفق الجدول الزمني المعتمد.

وقال الناطق باسم الهيئة، جهاد المومني، إن دائرة الأحوال المدنية والجوازات هي الجهة المعنية بإعداد جداول الناخبين استناداً إلى مكان إقامة الناخب، على أن تسلّم الجداول الأولية إلى الهيئة وفق الجدول الزمني للانتخابات، تمهيداً لعرضها على العموم وإتاحة المجال للاعتراض عليها، بحسب الغد.

وأضاف المومني أن الهيئة تنتظر إقرار النظام الخاص بالانتخابات، موضحاً أنه بمجرد اقترانه بالإرادة الملكية ونشره في الجريدة الرسمية، ستباشر الهيئة تطبيقه والعمل بمقتضاه.

وأكد أن الهيئة بدأت منذ مدة استعداداتها للانتخابات، وأعدّت التعليمات التنفيذية الخاصة بقانون الإدارة المحلية وقانون أمانة عمّان، فيما تشمل التحضيرات مختلف الجوانب التنظيمية والإجرائية للعملية الانتخابية. ولفت إلى أن الهيئة بدأت إجراءات اختيار لجان الانتخاب، فيما أقرّ مجلس المفوضين الخطة التشغيلية للانتخابات وشعارها وجدولها الزمني، ضمن الاستعدادات الرامية إلى ضمان جاهزية الهيئة لمختلف مراحل العملية الانتخابية.

وتأتي الاستعدادات للانتخابات المقبلة في أعقاب التعديلات التي طرأت على الإطار التشريعي الناظم للإدارة المحلية، وما تبعها من ضرورة إعداد التعليمات التنفيذية والإجراءات التنظيمية المرتبطة بالعملية الانتخابية، بما يشمل تسجيل الناخبين وإعداد الجداول الأولية وإتاحتها للاعتراض، وتحديد مراحل الترشح والاقتراع.