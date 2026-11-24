خبرني - كشفت دراسة رسمية نفذتها دائرة الإحصاءات العامة مديرية الحسابات القومية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، أن إجمالي إنفاق الطلبة الوافدين على السلع والخدمات داخل الأردن خلال عام 2025 قُدّر بنحو 625.2 مليون دينار أردني، ليشكل ما نسبته 1.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، البالغ 43,743 مليون دينار.

وتأتي هذه الدراسة، الصادرة في أيلول 2026، والتي حصلت «الرأي» على نسخة منها، لتوفر قياسا إحصائيا مباشرا يستند إلى بيانات ميدانية جُمعت من الطلبة الوافدين أنفسهم، بدلا من الاعتماد على تقديرات غير مباشرة، بما يدعم مؤشرات رؤية التحديث الاقتصادي، ويعكس حجم الطلب الفعلي الذي تولده إقامة هؤلاء الطلبة على قطاعات التعليم العالي والخدمات والمعيشة داخل المملكة.

وجاء التعليم والسكن والغذاء في مقدمة الأولويات، حيث أظهرت نتائج الدراسة أن الجانب الأكبر من إنفاق الطلبة الوافدين يتجه نحو الرسوم الدراسية والاحتياجات المعيشية الأساسية، إذ استحوذت ثلاثة بنود رئيسية مجتمعة على 446.1 مليون دينار، أي ما يعادل 71.4 بالمئة من إجمالي الإنفاق.

وتصدرت الرسوم الجامعية قائمة البنود بقيمة 239.1 مليون دينار وبنسبة 38.3 بالمئة، تلاها السكن المستأجر بقيمة 133.8 مليون دينار وبنسبة 21.4 بالمئة، ثم المشتريات الغذائية والتموينية لإعدادها داخل السكن بقيمة 73.2 مليون دينار وبنسبة 11.7 بالمئة. وفي المقابل، توزعت الحصة المتبقية من الإنفاق نحو 28.6 بالمئة على أنماط حياتية وخدمية متنوعة، شملت الوقود والمحروقات ومصاريف الصيانة بقيمة 39.5 مليون دينار 6.3 بالمئة، والمطاعم والمقاهي بقيمة 36.7 مليون دينار 5.9 بالمئة، وأجور المواصلات بقيمة 25.6 مليون دينار 4.1 بالمئة، إضافة إلى فواتير الكهرباء 15.6 مليون دينار/2.5 بالمئة، وتذاكر السفر خلال فترة الإقامة 11.8 مليون دينار/1.9 بالمئة، والاتصالات والإنترنت 11.3 مليون دينار/1.8 بالمئة، إلى جانب بنود أخرى كالملابس والأحذية والمياه والترفيه والكتب والدورات التعليمية والرعاية الصحية.

أما على صعيد التوزيع الجغرافي، فأشارت الأرقام إلى تركز ملحوظ في محافظتي عمان وإربد، اللتين استحوذتا مجتمعتين على 500.1 مليون دينار، أي 80.0 بالمئة من إجمالي إنفاق الطلبة الوافدين.

وحلت محافظة عمان في المرتبة الأولى بقيمة 381.5 مليون دينار 61.0 بالمئة، تلتها محافظة إربد بقيمة 118.6 مليون دينار 19.0 بالمئة، فيما توزع باقي الإنفاق على الزرقاء بـ31.5 مليون دينار 5.0 بالمئة، وجرش بـ22.7 مليون دينار 3.6 بالمئة، والعقبة بـ21.7 مليون دينار 3.5 بالمئة، وباقي المحافظات بـ49.2 مليون دينار 7.9 بالمئة.

أما من حيث الجنسية، فقد شكل الطلبة من الجنسيات العربية والخليجية مجتمعين 516.52 مليون دينار، أو ما نسبته 82.6 بالمئة من إجمالي الإنفاق؛ إذ بلغ إنفاق الطلبة من الجنسيات العربية 344.36 مليون دينار 55.1 بالمئة، ومن الجنسيات الخليجية 172.16 مليون دينار 27.5 بالمئة، مقابل 108.65 مليون دينار 17.4 بالمئة للطلبة من الجنسيات الأجنبية.

وعلى صعيد نوع المؤسسة التعليمية، استحوذت مؤسسات القطاع الخاص على الحصة الأكبر من إنفاق الطلبة الوافدين بقيمة 360.7 مليون دينار 57.7 بالمئة، مقابل 264.5 مليون دينار 42.3 بالمئة لمؤسسات القطاع العام.

وعلى مستوى الجامعات، حصدت الجامعات الخمس الأولى مجتمعة 317.8 مليون دينار 50.8 بالمئة من الإجمالي، وجاءت في صدارتها الجامعة الأردنية بـ96.9 مليون دينار 15.5 بالمئة، تلتها جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية بـ75.5 مليون دينار 12.1 بالمئة، ثم جامعة عمان الأهلية الخاصة بـ68.2 مليون دينار 10.9 بالمئة، وجامعة الزيتونة الأردنية الخاصة بـ39.7 مليون دينار 6.3 بالمئة، وجامعة جرش بـ37.5 مليون دينار 6.0 بالمئة، بينما بلغ نصيب الجامعات والكليات والمعاهد المتوسطة الأخرى 141.0 مليون دينار 22.6 بالمئة.

وبحسب المجالات الأكاديمية، تصدرت التخصصات الطبية والصحية والهندسية قائمة الإنفاق، إذ جاء الطب البشري أولا بـ81.3 مليون دينار 13.2 بالمئة، يليه التمريض بفارق ضئيل بـ81.0 مليون دينار 12.9 بالمئة، ثم الصيدلة بـ66.5 مليون دينار 10.6 بالمئة، والهندسة بـ64.4 مليون دينار 10.3 بالمئة، والعلوم الطبية المساندة والتطبيقية بـ63.7 مليون دينار 10.2 بالمئة، لتشكل هذه المجالات الخمسة مجتمعة 356.9 مليون دينار 57.0 بالمئة، تليها إدارة الأعمال والاقتصاد والمالية بـ61.0 مليون دينار 9.8 بالمئة، والحوسبة وتكنولوجيا المعلومات بـ51.1 مليون دينار 8.2 بالمئة. وأظهرت بيانات الدراسة أن الحساب الخاص يشكل المصدر الرئيسي لتمويل الدراسة لدى 84.7 بالمئة من الطلبة الوافدين، ما يعكس اعتماد الأغلبية على مواردها الذاتية أو العائلية في تغطية نفقات التعليم والإقامة والمعيشة، مقابل 9.3 بالمئة للمنح، و5.2 بالمئة لترتيبات التبادل الثقافي، و0.7 بالمئة لمصادر التمويل الأخرى.

وقال الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، مهند الخطيب، إن هذه النسب تعكس حجم الطلب المباشر الذي تولده هذه الفئة داخل الاقتصاد الوطني، من خلال إنفاقها على السلع والخدمات المرتبطة بالدراسة والإقامة والمعيشة.

وأضاف أن حجم الإنفاق يؤكد أهمية استقطاب الطلبة الوافدين في دعم خدمات التعليم العالي والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بإقامتهم داخل المملكة.