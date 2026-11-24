خبرني - حسم مجلس إدارة نادي الأهلي مصير مدربه المغربي الحسين عموتة، عقب الخسارة أمام بيراميدز بهدفين دون رد مساء الاثنين، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وكشفت تقارير إعلامية مصرية أن إدارة الأهلي استقرت بشكل نهائي على إنهاء التعاقد مع الحسين عموتة، وإعفائه من منصبه كمدير فني للفريق الأول.

وفي هذا السياق، أوضح الإعلامي إبراهيم فايق عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" أن "نسبة رحيل عموتة عن القيادة الفنية للأهلي تصل إلى 99 بالمئة، ومن المنتظر صدور القرار الرسمي خلال ساعات".

من جانبه، أكد موقع "يلاكورة" أن إدارة نادي الأهلي اتخذت قرار إقالة عموتة بالفعل، على أن يتم الإعلان الرسمي فور الاتفاق النهائي مع المدرب البديل.

وكان عموتة الذي تولى تدريب الأهلي مطلع هذا الموسم، قد أبدى أسفه على الخسارة أمام بيراميدز خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة، قائلا: "للأسف لم نظهر اليوم بالمستوى المطلوب، وأغلب اللاعبين لم يدخلوا أجواء اللقاء منذ الدقيقة الأولى، وهو أمر فاجأني".

وأضاف المدرب المغربي: "الجميع أخطأ، ويجب أن نتحمل مسؤولية هذه الخسارة. أقدم اعتذاري لجماهير الأهلي الوفية التي تساند الفريق، وليس لأولئك الذين يروجون أخبارا كاذبة بهدف زعزعة استقرار النادي".

وبهذه النتيجة، عزز بيراميدز صدارته لجدول ترتيب الدوري بالعلامة الكاملة برصيد 27 نقطة، محققا تسعة انتصارات متتالية، في حين تلقى الأهلي خسارته الأولى هذا الموسم، ليتجمد رصيده عند 20 نقطة ويتراجع إلى المركز الثالث.