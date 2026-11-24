خبرني - توقّع الخبير في شؤون النفط والطاقة هاشم عقل تثبيت أسعار المشتقات النفطية في الأردن لشهر كانون الأول المقبل، رغم تراجع خام برنت، مشيراً إلى أن التسعير المحلي يستند إلى متوسط أسعار المشتقات المكرّرة في الأسواق العالمية، إلى جانب كلف الشحن والتأمين والنقل.

وأوضح عقل أن احتساب الأسعار المحلية يستند إلى متوسط أسعار البنزين والسولار والكاز في الأسواق المرجعية خلال الثلاثين يوماً السابقة للتسعير. وأضاف أن أثر تراجع الخام قد يستغرق أسابيع حتى ينعكس على أسعار المشتقات، خصوصاً إذا كانت المصافي لا تزال تعتمد على مخزونات اشترتها بأسعار أعلى، بحسب الرأي.

وأشار إلى أن أسعار البنزين والسولار والكاز قد تتحرك في اتجاهات مختلفة وبنسب متفاوتة، تبعاً لظروف العرض والطلب في سوق كل مشتق. ولفت إلى أن التوترات الإقليمية واستمرار ارتفاع علاوات المخاطر البحرية قد يبقيان كلف الشحن والتأمين مرتفعة، ما يحدّ من أثر تراجع الخام على كلفة الاستيراد.

وقال عقل إن الحكومة تحمّلت خلال الأشهر الماضية فروقات بين الكلفة الفعلية للمشتقات وأسعار بيعها محلياً، مشيراً إلى أن قيمة الدعم وفروقات الأسعار بلغت نحو 290 مليون دينار حتى نهاية تشرين الأول، وفق ما أعلنته لجنة تسعير المشتقات النفطية في 31 من الشهر ذاته.

ورجّح أن يتيح تثبيت الأسعار، في حال تراجعت كلفة الاستيراد، استخدام الوفر لتقليص الفروقات التي تحمّلتها الخزينة. وأضاف أن التدرّج في عكس الارتفاعات والانخفاضات العالمية على الأسعار المحلية يحدّ من التذبذب من شهر إلى آخر، ويتيح للحكومة الموازنة بين أثر التسعير على المستهلكين وكلفة الدعم على المالية العامة.