خبرني - لا تزال أصداء نهائي كأس الأمم الإفريقية الذي جمع بين منتخبي السنغال والمغرب في الـ18 من يناير الماضي، حاضرة بقوة داخل أروقة الهيئات القانونية والرياضية.

ومن المنتظر أن تصدر محكمة التحكيم الرياضية الدولية "كاس" الثلاثاء، قرارها النهائي في القضية، وهو الحكم الذي سيظل مثار جدل واسع أيا كانت نتيجته.

ووفقا لمصادر مطلعة استقتها صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن قرار المحكمة سيبقى في صالح "أسود الأطلس"، وهو التوجه السائد والتصور المترسخ لدى مسؤولي الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.

وتعود تفاصيل القضية إلى منتصف شهر مارس الماضي، حين قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) تجريد منتخب السنغال من اللقب الذي كان قد حسمه على أرضية الملعب بفضل هدف لاعبه باب غايي في الأشواط الإضافية، ومنحه للمنتخب المغربي.

وجاء هذا القرار استنادا إلى الشكوى الرسمية التي تقدم بها الجانب المغربي، والتي أكد فيها أن لاعبي "أسود التيرانغا" قد انسحبوا مسبقا من أرضية الملعب احتجاجا على ما اعتبروه قرارات تحكيمية مجحفة بحقهم.

وتنص المادة (82) من لوائح بطولة كأس الأمم الإفريقية على أنه: "في حال رفض أي فريق اللعب لأي سبب كان، أو غادر أرضية الملعب قبل نهاية الوقت القانوني للمباراة دون إذن من الحكم، فإنه يعد خاسرا ويستبعد من المسابقة الجارية".

وبناء على ذلك، اعتبر "الكاف" المنتخب المغربي فائزا بالمباراة تلقائيا بنتيجة 3-0، وذلك على خلفية مغادرة لاعبي "أسود التيرانغا" أرضية الملعب احتجاجا على قرارات تحكيمية، قبل استكمال اللقاء الذي انتهى ميدانيا بفوز السنغال بنتيجة 1-0 بعد التمديد.

من جانبه، سارع الاتحاد السنغالي لكرة القدم إلى تقديم دفوعاته القانونية للاحتفاظ باللقب، وتقدم باستئناف رسمي ضد قرار "الكاف" أمام محكمة التحكيم الرياضية، واصفا العقوبة بأنها "غير عادلة وغير مسبوقة وغير مقبولة"، كما حرص السنغاليون على التأكيد للعالم أنهم الأبطال الفعليون للبطولة عبر استعراض ميدالياتهم الذهبية.

وعلى مدار الأشهر الماضية، عكفت محكمة التحكيم الرياضية على دراسة ملف القضية من كافة جوانبه، إلا أن الاستناد الصارم إلى الإطار القانوني ولوائح البطولة يبقي تاج البطولة القارية في حوزة المنتخب المغربي وفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية.