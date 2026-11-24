خبرني - رفعت ولايتا فيرجينيا وأوريغون الأمريكيتان دعويين منفصلتين ضد شركات إيلون ماسك، متهمتين إياها بالإضرار بالمستهلكين بسبب ضعف ضوابط الأمان في تطبيق الذكاء الاصطناعي "غروك".

واتهم المدعيان العامان الديمقراطيان للولايتين، جاي جونز ودان رايفيلد، هذه الشركات بالسماح بانتشار مواد استغلال جنسي للأطفال وصور حميمية لأشخاص دون موافقتهم عبر "غروك" ومنصة "إكس".

وقال جونز إن الشركات قدمت مصالحها التجارية على سلامة ملايين الأشخاص. وأضاف في دعوى فيرجينيا: "لترويج منتجها المتعثر غروك لدى عشرات الملايين من المستخدمين الجدد، تخلت عن إجراءات الحماية القياسية في القطاع، وسوقت وضعا مثيرا صمم لإنتاج صور عارية"، معتبرا أنها تعاملت مع ضعف الحماية باعتباره "ميزة لا خللا".

واتهمت أوريغون الشركات بدورها بتضليل المستخدمين بشأن سلامة "غروك" وعدم توفير ضمانات كافية لحمايتهم. وقال رايفيلد إن الشركات سمحت بإنشاء محتوى ضار ونشره رغم افتقار الأداة إلى تدابير الحماية الضرورية.

ووفقا لبياني الادعاء العام الصادرين في 23 نوفمبر، رفعت فيرجينيا دعواها أمام محكمة مدينة ريتشموند، وأوريغون أمام محكمة مقاطعة مولتنوماه، بموجب قوانين حماية المستهلك.

وتطالب الولايتان بتعويضات وعقوبات مالية وأوامر قضائية لوقف المخالفات المزعومة، وتطلب فيرجينيا غرامة قدرها 2500 دولار عن كل انتهاك متعمد يثبت أمام المحكمة.

واستشهدت الدعويان بدراسة لمركز مكافحة الكراهية الرقمية قدرت أن "غروك" أنشأ ونشر نحو ثلاثة ملايين صورة ذات طابع جنسي عبر "إكس" بين 29 ديسمبر 2025 و8 يناير 2026، منها نحو 23 ألف صورة يبدو أنها تصور أطفالا.

من جانبها، أكدت شركة "سبيس إكس سوبر إنتليجنس"، المعروفة سابقا باسم "إكس إيه آي" والتابعة لـ"سبيس إكس"، أن أي محتوى جنسي يتضمن قاصرين، حقيقيا كان أو مولدا بالذكاء الاصطناعي، غير مقبول، وكذلك الصور الإباحية لأشخاص حقيقيين دون موافقتهم، ولا مكان لها على "إكس" أو "غروك".

وقالت إنها شددت إجراءات الحماية فور اكتشاف محاولات من "جهات خبيثة" لاستغلال أدوات إنشاء الصور والفيديو، وتتخذ إجراءات بحق الحسابات المخالفة وتبلغ سلطات إنفاذ القانون.

وأضافت: "إن محاولة إنشاء مثل هذا المحتوى جريمة خطيرة، ويجب ملاحقة مرتكبيها قضائيا بأقصى ما يسمح به القانون. وسنواصل العمل مع السلطات بجميع الوسائل المتاحة لملاحقة هؤلاء المسيئين".

وكانت الكاتبة أماني الخطاطبة أقامت دعوى اتحادية في كاليفورنيا في 18 نوفمبر، اتهمت فيها مطوري "غروك" بالسماح بإنتاج صور معدلة لها دون موافقتها، وفق مجلة "وايرد".