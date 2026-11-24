خبرني - رحّب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، خالد الفناطسة، بالترتيبات التنظيمية والفنية التي أوشكت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي على استكمالها لشمول العاملين على التطبيقات الذكية بمظلتها التأمينية.

وأوضح الفناطسة، في بيان الاثنين، أن الآلية التي ستعتمدها المؤسسة آلية نوعية، وكفيلة بتوفير الحماية التأمينية المطلوبة للعاملين على هذه التطبيقات، وتشكّل بداية مبشّرة لخطوة طال انتظارها.

وأكد أن حماية العاملين في هذا النمط من العمل، الآخذ في الاتساع، باتت ضرورة وحاجة أساسية. ويبرز في ذلك تأمين إصابات العمل، الذي تقدّم المؤسسة من خلاله تغطية نوعية متقدمة على المستوى العالمي، إلى جانب التأمينات الأخرى التي لا تقل عنه أهمية.

وأشاد الفناطسة بإقرار مجلس الوزراء النظام المعدِّل لنظام الشمول بتأمينات المؤسسة، الذي يُلزم جميع الشركات المشغّلة للتطبيقات الذكية بشمول العاملين لديها بالضمان الاجتماعي، وأصبح نافذاً بعد توشيحه بالإرادة الملكية السامية.

وكشف أن المؤسسة انتهت من إعداد مشروع التعليمات التنفيذية، وأنها ستُقرّ قريباً، ليصبح جميع العاملين على هذه التطبيقات مشمولين حكماً بحلول الأول من كانون الثاني المقبل، مؤكدا أن الترتيبات المالية والفنية التي طوّرتها المؤسسة، بالتعاون مع الاتحاد وشركائها، لن تحمّل العاملين أي تكاليف لقاء شمولهم.