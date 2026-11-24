خبرني - تلقى الأهلي السعودي حامل اللقب خسارته الأولى بطريقة دراماتيكية أمام مضيفه الشمال القطري 2-3 الاثنين، ضمن الجولة الخامسة لمجموعة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم، كما فرّط مواطنه الهلال بتقدمه على نيفيتشي الأوزبكي وتعادل معه 2-2.

ولا تبدو مسيرة الأهلي المتوّج باللقب في النسختين الأخيرتين في أفضل أحوالها هذا الموسم، إذ فرّط بسبع نقاط واكتفى بانتصارين حتى الآن.

وكان الفريق السعودي في طريقه إلى انتصار ثالث حين تقدّم 2-0 على مضيفه الذي خسر خدمات اثنين من لاعبيه، قبل العودة إلى الأجواء بهدفين في عشر دقائق، ومن ثم تسجيل هدف الفوز في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

"طعم خاص"

واكتفى الأهلي بثماني نقاط، متقدما بفارق الأهداف على الشمال الذي حقق بدوره انتصاره الثاني.

وقال أحمد سهيل لاعب الشمال "الانتصار أمام حامل اللقب له طعم خاص، تمكنا من العودة والتحكم في اللقاء خلال الشوط الثاني لنعود في النتيجة ونحصد ثلاث نقاط ثمينة".

وأضاف "اللاعبون قدموا المطلوب بعد تصحيح الأخطاء والاستفاقة، وهذه طبيعة المباريات القارية التي تتطلب اللعب بأعلى درجات التركيز لأجل مقارعة الفرق الكبيرة".

وتقدّم الضيوف بهدف فراس البريكان بعد 11 دقيقة، ثم أهدر الإنكليزي إيفان توني ركلة جزاء (19).

وتلقى أصحاب الأرض ضربة بإصابة الإسباني بابلو ماري (43) ومن بعده التونسي محمد علي بن رمضان (56) وخروجهما، قبل أن يعوّض توني الفرصة الضائعة بهدف ثان (58).

وبدا أن الأهلي في طريقه إلى الفوز، لكن الهدّاف الجزائري بغداد بونجاح قلّص الفارق (62)، قبل أن يعادل البرتغالي تياغو سيلفا (72).

وخطف البديل الإسباني أليكس كويادو الفوز للشمال في الوقت المحتسب بدلا من الضائع (90+1).

وفرّط الهلال أيضا في تقدمه بهدفين وتعادل 2-2 مع مضيفه نيفيتشي الأوزبكي.

وتقدّم الهلال بهدفي الإنجليزي أولي واتكينز (21) والبرازيلي غابريال مارتينيلي (28)، فيما سجلي هدفي نيفيتشي ابروربك اسلاموف (50) والتركي يوسف أكتشيشيك بالخطأ في مرماه (70).

ورفع الهلال رصيده إلى 10 نقاط مقابل خمس للفريق الأوزبكي.

في المقابل، حقق الاتحاد نتيجة إيجابية للسعودية بفوزه على ضيفه باختاكور الأوزبكي 2-0.

وسجل لأصحاب الأرض مهند الشنقيطي (7) والنيجيري جورج إلينيخينا (47)، ليرفع الفريق السعودي رصيده إلى 7 نقاط، مقابل نقطتين لباختاكور.

العين يتجنّب الخسارة

وتجنّب العين الإماراتي الخسارة على أرض مضيفه الاستقلال الإيراني بتعادله معه 1-1.

وتأخر العين بهدف سامام فلاح ورنامي (51) قبل أدراكه التعادل الصعب عبر الأرجنتيني ماتياس بالاسيوس (58).

وبقي العين الذي تعثر للمرة الأولى بعد 4 انتصارات على التوالي، في الصدارة برصيد 13 نقطة، بينما رفع الاستقلال رصيده إلى 10 نقاط.

وسنحت للعين القليل من الفرص وأخطرها تسديدة بالاسيوس بعد تمريرة النمسوي فالنيتنو لازارو أبعدها الحارس حبيب عباسي بصعوبة (30).

وارتقى المالي عبد الكريم تراوري برأسه لركنية الباراغوياني اليخاندرو روميرو لكن عباسي تدخل مجددا بنجاح (45).

وافتتح الفريق الضيف التسجيل بعد عرضية من الألباني جاسبر أساني قابلها ورنامي برأسه قوية في شباك حارس العين خالد عيسى (51).

وكاد الاستقلال يضيف الثاني بعد تسديدة بعيدة من إسماعيلي قلي زاده تصدى لها عيسى ببراعة (55).

ولم يتأخر العين في إدراك التعادل بعد تمريرة من تراوري الى بالاسيوس سددها زاحفة في شباك الاستقلال (58).

وواصل الوصل الإماراتي صحوته بفوزه الكبير على مضيفه تراكتور الإيراني المنقوص عدديا 5-1.

واستفاد الوصل من إكمال تراكتور المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه محمد دانشيغار (18) ليسجل خمسة أهداف عبر الإيراني مهدي طارمي (44 و73) والكولومبي براين بالاسيوس (55) والبرازيليين غابرييل فاريتا (61) وريناتو جونيور (90+3)، فيما سجل أمير زاده هدف الفريق الإيراني (90+3).

ورفع الوصل الذي حقق فوزه الثاني تواليا بعد ثلاث هزائم رصيده إلى 6 نقاط، مقابل نقطتين لتراكتور.

وعزّز القوة الجوية العراقي حظوظه بالتأهل بتحقيقه فوزه الثاني ورفع رصيده إلى ست نقاط، بهدفين لهدف أمام ضيفه الغرافة القطري الذي تلقى خسارته الخامسة.

وسجل للقوة الجوية مراد محمد (54) والحارث حاتم (77) بينما أهدر زميليهما محمد جواد ركلة جزاء (66)، مقابل هدف للغرافة عبر يوسف سعيد أحمد (47).