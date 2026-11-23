خبرني - يُعد السمك من أبرز المصادر الغذائية لأحماض أوميغا-3 الدهنية التي يحتاج إليها الجسم لدعم صحة القلب والدماغ والعينين. لكن الحصول على فوائد هذه الأحماض لا يتطلب تناول المأكولات البحرية يومياً، إذ تكفي حصتان أسبوعياً من الأسماك الدهنية، وفق توصيات جمعية القلب الأميركية.

وتوضح اختصاصية التغذية المسجلة والمتحدثة باسم أكاديمية التغذية وعلم الحميات، غريس ديروتشا، الكمية المناسبة وأنواع السمك التي يُنصح باختيارها، إلى جانب البدائل المتاحة لمن لا يفضلون تناوله، بحسب تقرير نشره موقع " verywell health".



حصتان أسبوعياً تكفيان

توصي جمعية القلب الأميركية بتناول حصتين من الأسماك الدهنية أسبوعياً، على أن تزن الحصة الواحدة نحو 3.5 أونصة، أي قرابة 100 غرام.

وتوفر هذه الكمية مصدراً منتظماً لحمضَي EPA وDHA، وهما من أهم أنواع أوميغا-3، ولهما دور في دعم صحة القلب والدماغ والعينين.

ما أفضل أنواع السمك للحصول على أوميغا-3؟

تنصح ديروتشا باختيار الأسماك الدهنية، وأبرز أنواعها السلمون والماكريل الباسيفيكي والأنشوجة والسردين والرنجة. وتحتوي هذه الأنواع على حمضَي EPA وDHA، لكن اختصاصية التغذية تؤكد أن تناول أي نوع من السمك أفضل من تجنبه تماماً، مشيرة إلى أن السلمون يظل خياراً جيداً لمن يفضلون مذاقه.

لماذا يحتاج الجسم إلى أوميغا-3؟

تُصنف أحماض أوميغا-3 ضمن الدهون الأساسية، لأن الجسم لا يستطيع إنتاجها بنفسه، ولذلك يجب الحصول عليها من الغذاء أو المكملات عند الحاجة.

وتساعد هذه الأحماض في الحد من الالتهاب وخفض مستويات الدهون الثلاثية، كما قد تسهم في دعم ضغط الدم الصحي والحفاظ على مرونة الشرايين، بما يعزز صحة القلب والأوعية الدموية.

هل توجد مصادر أخرى غير السمك؟

رغم أن الأسماك الدهنية تُعد من أفضل مصادر أوميغا-3، فإن هناك خيارات نباتية يمكن إدراجها في النظام الغذائي، من بينها بذور الكتان المطحونة وبذور الشيا والجوز وفول الصويا.

لكن ينبغي الانتباه إلى أن المصادر النباتية توفر غالباً حمض ألفا-لينولينيك (ALA)، وهو نوع مختلف من أوميغا-3 يحوّله الجسم إلى EPA وDHA بكميات محدودة.

ماذا عن الزئبق في الأسماك؟

يمثل الزئبق مصدر قلق، خصوصاً للحوامل والمرضعات والأطفال الصغار، لأن التعرض لمستوياته المرتفعة قد يؤثر في نمو الدماغ والجهاز العصبي.

وتُعد أنواع مثل السلمون والسردين والأنشوجة والرنجة والماكريل الباسيفيكي خيارات منخفضة الزئبق نسبياً. في المقابل، يُنصح بتجنب أسماك القرش وأبو سيف وماكريل الملك وبعض أنواع التايل فيش، لارتفاع مستويات الزئبق فيها.

هل تكفي المكملات لمن لا يحبون السمك؟

يفضل الحصول على أوميغا-3 من السمك الكامل، لأنه يوفر إلى جانب الأحماض الدهنية بروتيناً عالي الجودة وفيتامين "د" والسيلينيوم وعناصر غذائية أخرى.

ومع ذلك، قد تكون مكملات زيت السمك أو زيت الكريل أو زيت الطحالب خياراً لبعض الأشخاص الذين لا يتناولون السمك أو يعانون حساسية منه، أو يحتاجون إلى كميات أكبر لأسباب طبية، مثل ارتفاع الدهون الثلاثية.

وتنصح ديروتشا باختيار المكملات التي خضعت لاختبارات مستقلة للتحقق من نقائها ومكوناتها، مع استشارة الطبيب لتحديد الحاجة إليها والجرعة المناسبة، بدلاً من تناولها عشوائياً.