خبرني - تلقى الأهلي أول هزيمة في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم هذا الموسم بخسارته 2-صفر أمام ضيفه المتألق بيراميدز الذي حقق انتصاره التاسع على التوالي ليعزز صدارته للمسابقة عقب مباراة قمة يوم الاثنين.

وسجل ثنائية بيراميدز كريم حافظ من ركلة جزاء إثر لمسة يد على ياسر إبراهيم في الدقيقة 32، وضاعف مصطفى فتحي النتيجة بعد ثلاث دقائق من بداية الشوط الثاني عندما تلقى تمريرة من مصطفى عبدالروؤف "زيكو" ليمر من مدافعين اثنين ويطلق تسديدة رائعة في الزاوية البعيدة عن متناول مصطفى شوبير حارس الأهلي.

ورفع بيراميدز، الذي لم يسبق له الفوز بالدوري، رصيده إلى 27 نقطة من تسعة انتصارات في الصدارة متقدماً بفارق خمس نقاط عن الزمالك صاحب المركز الثاني وسبع نقاط عن الأهلي الذي تراجع للمركز الثالث.