خبرني - قال تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الإثنين إنه يعتقد أنه سيكون من الصعب على أي حارس مرمى الفوز بجائزة الكرة الذهبية مرة أخرى.

ولا يزال ليف ياشين حارس الاتحاد السوفيتي السابق الحارس الوحيد الذي توّج بالجائزة في تاريخها الممتد على مدار 70 عاما، بعدما تصدر التصويت في عام 1963.

ويعد البلجيكي كورتوا من بين الأفضل في جيله في هذا المركز، لكنه لم يقترب بعد من حصد الجائزة الفردية المرموقة.

وصرّح كورتوا في مؤتمر صحفي قائلا: "اقترب (الألماني مانويل) نوير في عام 2014 وحلّ في المركز الثالث".

وأضاف: "أعتقد أنني في عام 2022 كنت أتوقع احتلال مركز أعلى. كريم (بنزيمة) استحق الجائزة، لكنني ظننت أنني يجب أن أكون في مرتبة متقدمة أكثر".

وفاز كورتوا بجائزة ياشين في عام 2022 كأفضل حارس مرمى، لكن حلوله في المركز السابع في ذلك العام كان أفضل تصنيف له في سباق الكرة الذهبية.

ومنذ ياشين، لم ينجح سوى خمسة حراس مرمى فقط في دخول قائمة الثلاثة الأوائل في تصويت الكرة الذهبية.

وكان نوير آخرهم في عام 2014، وسبقه الإيطاليان جيانلويجي بوفون ودينو زوف، والتشيكي إيفو فيكتور، والألماني أوليفر كان في مناسبتين.

وتابع كورتوا قائلا: "تسمع الصحفيين يقولون إن حراس المرمى لديهم جائزة ياشين. أتفهم ذلك، الأمر صعب. قد نقدم أداء رائعا، لكن بعد ذلك يمكن أن يسجل مبابي هدفا في الدقيقة الأخيرة، وهذا كل ما يتذكره الناس".

وأشار كورتوا إلى أن حراس المرمى غالبا ما يكونون من بين الأعلى أجرا في أنديتهم، مما يعكس القيمة الكبيرة الذي يحظى بها هذا المركز داخل اللعبة.

وأشار إلى أنه "يمكن لحارس مرمى الفوز بها، لكنني لست متأكدا من نوعية الموسم الذي يتطلبه ذلك. سيتعين عليك الفوز بكل شيء، ولكن لديك خمسة أو ستة لاعبين يقدمون أداء جيدا".

واختتم كورتوا تصريحاته قائلا: "عندما أكون في فريق يضم فينيسيوس جونيور، وجود (بلينغهام)، وكيليان (مبابي)، وأردا (غولر)، و(يان) ديوماندي... كيف سيصوتون لي؟".