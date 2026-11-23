خبرني - يُعد العنب من الفواكه الغنية بالعناصر الغذائية والمركبات النباتية المفيدة، لكن هل يختلف تأثيره الصحي باختلاف لونه؟ تشير الأدلة الغذائية إلى أن العنب الأرجواني والأحمر الداكن قد يحتويان على مستويات أعلى من بعض مضادات الأكسدة مقارنة بالعنب الأخضر، ما يمنحهما ميزة غذائية محتملة.

ومع ذلك، تظل الأنواع الثلاثة خيارات جيدة ضمن نظام غذائي متوازن، إذ تختلف تركيبتها الغذائية بحسب الصنف ودرجة النضج، بحسب تقرير نشره موقع "verywell health".



لماذا يتميز العنب الداكن؟

يحتوي العنب بمختلف ألوانه على مركبات البوليفينول، وهي مواد نباتية تعمل مضادات للأكسدة، وتساعد في مواجهة الجذور الحرة التي قد تتسبب في تلف الخلايا عند تراكمها.

لكن العنب الأحمر والأرجواني يحتويان عادةً على كميات أكبر من الأنثوسيانينات، وهي أصباغ نباتية تمنحهما لونهما الداكن، وتتميز بخصائص مضادة للأكسدة والالتهاب.

وتختلف مستويات هذه المركبات من صنف إلى آخر، لذلك لا يعني اللون وحده بالضرورة أن نوعاً معيناً يتفوق في جميع العناصر الغذائية.

ثلاثة مركبات تمنح العنب فوائده

يحتوي العنب على مجموعة من البوليفينولات المهمة، أبرزها الريسفيراترول، الذي دُرس لارتباطه المحتمل بصحة القلب والأوعية الدموية والدماغ، إلى جانب دوره في بعض العمليات المرتبطة بالالتهاب.

كما يحتوي على التانينات، وهي مركبات نباتية تسهم في مذاقه القابض أو المرّ، وترتبط بخصائص مضادة للأكسدة والالتهاب.

أما الأنثوسيانينات، فتوجد بتركيزات أعلى عادةً في الأصناف الداكنة، وقد تساعد في حماية الخلايا من الإجهاد التأكسدي ودعم صحة القلب والدماغ.

ويستعرض الخبراء أبرز فوائد العنب الصحية، وكيف تنعكس مكوناته الغذائية على صحة الجسم.

مقاومة الالتهاب

تحتوي البوليفينولات الموجودة في العنب على مركبات قد تساعد في تنظيم الاستجابة الالتهابية وتقليل بعض المؤشرات المرتبطة بالالتهاب المزمن، الذي يرتبط بزيادة مخاطر أمراض القلب والسكري من النوع الثاني.

تعزيز صحة الأمعاء

توفر حبات العنب الألياف ومركبات نباتية قد تسهم في تغذية الميكروبيوم المعوي، أي مجتمع الميكروبات الذي يعيش في الجهاز الهضمي، ويدعم وظائفه وصحة الجسم عموماً.

دعم القلب

تشير أبحاث إلى أن بعض مركبات العنب، ومنها الريسفيراترول، قد تساعد في تحسين وظائف الأوعية الدموية وتدفق الدم، فضلاً عن تأثيرات محتملة في ضغط الدم والإجهاد التأكسدي.

المساعدة في تنظيم سكر الدم

تدرس أبحاث تأثير مركبات العنب ومستخلص بذوره في حساسية الإنسولين وتنظيم مستويات السكر، لكن لا توجد أدلة كافية لاعتبار العنب وسيلة للوقاية من السكري أو علاجه.

دراسة علاقتها بالسرطان

أظهرت أبحاث مخبرية وتجريبية أن بعض مضادات الأكسدة الموجودة في العنب قد تؤثر في نمو الخلايا السرطانية، لكن هذه النتائج لا تثبت أن تناول العنب يمنع الإصابة بالسرطان لدى البشر.

هل تختلف السعرات بين ألوان العنب؟

تختلف القيمة الغذائية باختلاف الصنف، لكن الفروق ليست كبيرة بما يجعل لوناً معيناً الخيار الأفضل للجميع. فبحسب البيانات الواردة في المصدر، يحتوي كل 100 غرام من العنب الأخضر على نحو 80 سعرة حرارية، مقابل 86 سعرة للعنب الأحمر و65 سعرة للعنب الأرجواني.

وفي النهاية، يمكن اختيار العنب وفق الذوق والتنوع الغذائي، مع الاستفادة من الأصناف الداكنة للحصول على مزيد من بعض مضادات الأكسدة، دون استبعاد العنب الأخضر الذي يظل مصدراً جيداً للألياف والمركبات النباتية المفيدة