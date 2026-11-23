خبرني - في أجواء مفعمة بالفرح والسرور، أقام العميد المتقاعد المهندس زكريا صالح الضمور حفل غداء في نادي ضباط الأمن العام «غمدان»، احتفاءً بزفاف نجله المهندس وسام على كريمة العميد المتقاعد السيد سميح عفنان القرالة، وذلك بحضور حشد من الأهل والأقارب والأصدقاء، الذين لبّوا الدعوة وشاركوا العائلتين فرحتهما بهذه المناسبة السعيدة.

وشهد الحفل أجواءً احتفالية مميزة، سادتها مشاعر المحبة والبهجة، وتبادل الحضور خلاله أطيب التهاني وأصدق الأمنيات للعروسين، معبّرين عن سعادتهم بهذه المناسبة ومشاركتهم العائلتين فرحتهما.

ألف مبارك للعروسين، وبارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير، وأدام الأفراح والمسرات في ديار عشيرتي الضمور والقرالة.