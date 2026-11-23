خبرني - التقى الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، المديرين التنفيذيين لوكالة "إنتربرايز" الإيرلندية كيفن شيري، ومارك كريستال، في العاصمة الإيرلندية دبلن، اليوم الاثنين.

وجرى خلال اللقاء بحث مجالات التعاون مع الوكالة المتخصصة في دعم الشركات، عبر توفير خدمات في مجالات تأسيس الشركات وتوسيع نطاقها ومستوى الابتكار فيها وتوسعها دوليا، بالتنسيق مع وزارتي الاقتصاد الرقمي والريادة، والاستثمار، وبرنامج "الأردن نحو المستقبل".

وبحث الجانبان سبل العمل مع الوكالة في مجالات دعم الابتكار والشركات الناشئة، بما يضمن تعزيز مكانة الأردن كمنصة للشركات الإيرلندية الراغبة في توسيع حضورها في المنطقة.

كما تم التطرق إلى تجربة إيرلندا في خطط التوسع الاقتصادي والتنافسية الدولية.

وحضر اللقاء وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات، والسفير الأردني لدى لندن منار الدباس، ومدير مكتب سمو ولي العهد، الدكتور زيد البقاعين.

