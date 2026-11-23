خبرني - أصدرت عشيرة الروسان بيانا أعربت فيه عن بالغ حزنها واستنكارها لحادثة الدهس التي أودت بحياة شادي الشرع حتامله في منطقة الحصن بمحافظة إربد، والتي تسبب بها أحد أفراد العشيرة.

وأكدت العشيرة، مساء الاثنين، أن الفعل الذي أدى إلى وفاة حتامله يتنافى مع القيم الإنسانية والأخلاقية والأعراف الاجتماعية، واصفة إياه بالفعل الجبان والمرفوض والمدان، ومشددة على أن استهداف نفس بريئة وترويع الآمنين يشكل تعديا على أمن المجتمع واستقراره.

وقالت العشيرة، في بيانها، إنها تعبر عن موقفها انطلاقا من واجبها الديني والأخلاقي والاجتماعي، وحرصها على أمن المجتمع وصون حرمة الدماء، مؤكدة إدانتها الشديدة لما حدث وفق المقاييس الدينية والعشائرية والاجتماعية.

كما أعربت عن وقوفها إلى جانب ذوي الفقيد وأهله وعشيرته في مصابهم، وقدمت أصدق مشاعر العزاء والمواساة، سائلة الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.

وكان مصدر أمني قد أعلن في وقت سابق ضبط سائق مركبة أقدم على دهس شخص آخر عمدا، إثر خلاف نشب بينهما وتطور إلى قيام أحدهما بدهس الآخر أثناء مروره في الشارع العام بمنطقة الحصن، ما أدى إلى وفاته.