خبرني - واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، استهداف عدد من البلدات والمناطق جنوبي لبنان، وسط قصف مدفعي وغارات جوية وتحليق للمسيّرات، وفق وكالة الأنباء اللبنانية.

ففي قضاء صور جنوبي لبنان، استهدف القصف المدفعي بلدة المنصوري وأطراف بلدة زبقين. كما شن الطيران الإسرائيلي غارة على بلدة حداثا في قضاء بنت جبيل، وأغار للمرة الثانية مستهدفا أطراف بلدة برعشيت، كما استهدف القصف المدفعي أطراف بلدة بيت ليف.

ونفذت قوات الاحتلال عملية تفجير ضخمة في بلدة كونين، بالإضافة إلى تنفيذ عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه بلدة صربين بالتزامن مع إطلاق قنابل مضيئة في أجوائها.

وفي قضاء النبطية، تعرضت أطراف بلدة ميفدون لقصف عنيف ومركز، بينما انفجرت طائرة مسيرة على سطح أحد المنازل في حي الزهور في النبطية الفوقا، تلاها انفجار درون أخرى على سطح أحد المنازل في حي آل عنيسي في البلدة نفسها خلال أقل من نصف ساعة، كما انفجرت محلقة فوق عمود الإرسال في محيط الميتم في بلدة شوكين.

بالتوازي، سُجل تحليق للطيران المسير في أجواء العاصمة اللبنانية بيروت والضاحية الجنوبية.