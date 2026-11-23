خبرني - أفادت إدارة الأرصاد الجوية بأن المملكة ستشهد خلال الأيام الأربعة المقبلة أجواءً خريفية لطيفة إلى معتدلة نهاراً، وباردة ليلاً، مع انخفاض طفيف على درجات الحرارة يوم الأربعاء، وفرصة ضعيفة لهطول زخات خفيفة من المطر في أقصى شمال المملكة، يعقبها ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة يومي الخميس والجمعة.

الثلاثاء: يكون الطقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلاً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم العالية، وتنشط الرياح الشمالية الغربية أحياناً في مناطق البادية، وقد تكون مثيرة للغبار. وخلال ساعات الليل تسود أجواء باردة في أغلب المناطق، مع احتمال ضعيف لهطول زخات خفيفة من المطر في أقصى شمال المملكة خلال ساعات الليل المتأخرة.

الأربعاء: تنخفض درجات الحرارة قليلاً، ويكون الطقس بارداً نسبياً في المرتفعات الجبلية ومعتدلاً في باقي المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتبقى الفرصة ضعيفة لهطول زخات خفيفة من المطر في أقصى شمال المملكة خلال ساعات الصباح الباكر، فيما تسود أجواء باردة ليلاً في أغلب المناطق.

الخميس والجمعة: يطرأ ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة، ويكون الطقس لطيفاً في أغلب المناطق ومعتدلاً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتزداد كمياتها يوم الجمعة على ارتفاعات متوسطة وعالية، خاصة في شرق وجنوب المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة، فيما تبقى الأجواء باردة نسبياً ليلاً في أغلب المناطق.

التحذيرات:

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية من احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية خلال ساعات الصباح الباكر بسبب تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من السهول، إضافة إلى احتمال إثارة الغبار وتدني مدى الرؤية الأفقية يوم الثلاثاء في مناطق البادية ومدينة العقبة.