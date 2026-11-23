خبرني - أثار مقطع فيديو متداول لرئيس مجلس الوزراء الكويتي، أحمد عبد الله الصباح، خلال مشاركته في احتفالية السفارة العُمانية باليوم الوطني لسلطنة عُمان، تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهر الفيديو توجيه رئيس الوزراء عتاباً شديداً للحاضرين، بعد ارتفاع أصواتهم والأحاديث الجانبية أثناء إلقاء السفير العُماني، علي الشنفري كلمته، الأمر الذي أعاق سماع الكلمة.

وقال الصباح مخاطباً الحضور: "عيب عليكم وما ينفع معاكم إلا القوة"، قبل أن يغادر الحفل غاضباً وسط حالة من التفاعل مع الموقف.

وحضر الحفل عدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الكويت ورؤساء البعثات الدبلوماسية.

وأشاد السفير العماني في كلمة خلال الاحتفالية بالعلاقات الثنائية التاريخية الوثيقة والمتميزة بين البلدين الشقيقين والتي تحظى برعاية خاصة وتوجيهات سامية من قيادتي البلدين.

وقد أعاد المقطع تسليط الضوء على أهمية الالتزام بآداب حضور الفعاليات الرسمية والدبلوماسية، خصوصاً أن مثل هذه المناسبات لا تقتصر على الجانب الاحتفالي، بل تعكس أيضاً طبيعة العلاقات بين الدول ومستوى التقدير المتبادل بين ممثليها، وهو ما يجعل احترام الكلمات الرسمية والإنصات للمتحدثين جزءاً أساسياً من نجاحها.

وسخر المستخدم إلياس أمين من الموقف قائلاً إنه باقي يخرج العصا ويضربهم وكأنهم طلاب في مدرسة.

وبين من اعتبر الموقف رسالة حازمة بضرورة احترام المناسبات الرسمية، ومن رأى أن أسلوب التوبيخ كان قاسياً، استمر الجدل حول الفيديو، وسط تساؤلات بشأن حدود الحزم في التعامل مع مظاهر عدم الالتزام، وأفضل الطرق للحفاظ على الانضباط والاحترام داخل المحافل الرسمية.

وقد أيد المستخدم أبو جراح ما فعله رئيس الوزراء الكويتي وقال إن توبيخه للحاضرين بعبارة تقريبية "أنتم في حفل رسمي، عيب عليكم"، يُعتبر ممارسة بروتوكولية صحيحة من أعلى مسؤول حاضر.

كما اعتبر المستخدم العماني أيمن الغيثي ما قام به رئيس الوزراء الكويتي بمثابة تعبير عن حب أصيل لعمان وغيره عاليه جداً.

وألقى المستخدم سيف خليفة بمسؤولية ما حدث على بعض الضيوف، وقال ما فعله الشيخ بسبب ما شاهده من بعض الحضور الغير الملتزمين بأداب القاعة.

ويتفق المستخدم جنابي علي مع هذا الرأي حيث يرى أن رئيس الوزراء الكويتي غضب من الفوضى.

غضب رئيس الوزراء الكويتي في فعالية يشعل مواقع التواصل



أثار مقطع فيديو متداول لرئيس مجلس الوزراء الكويتي، أحمد عبد الله الصباح، خلال مشاركته في احتفالية السفارة العُمانية باليوم الوطني لسلطنة عُمان، تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهر الفيديو توجيه رئيس الوزراء عتاباً شديداً للحاضرين، بعد ارتفاع أصواتهم والأحاديث الجانبية أثناء إلقاء السفير العُماني، علي الشنفري كلمته، الأمر الذي أعاق سماع الكلمة.

وقال الصباح مخاطباً الحضور: "عيب عليكم وما ينفع معاكم إلا القوة"، قبل أن يغادر الحفل غاضباً وسط حالة من التفاعل مع الموقف.

وحضر الحفل عدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الكويت ورؤساء البعثات الدبلوماسية.

وأشاد السفير العماني في كلمة خلال الاحتفالية بالعلاقات الثنائية التاريخية الوثيقة والمتميزة بين البلدين الشقيقين والتي تحظى برعاية خاصة وتوجيهات سامية من قيادتي البلدين.

وقد أعاد المقطع تسليط الضوء على أهمية الالتزام بآداب حضور الفعاليات الرسمية والدبلوماسية، خصوصاً أن مثل هذه المناسبات لا تقتصر على الجانب الاحتفالي، بل تعكس أيضاً طبيعة العلاقات بين الدول ومستوى التقدير المتبادل بين ممثليها، وهو ما يجعل احترام الكلمات الرسمية والإنصات للمتحدثين جزءاً أساسياً من نجاحها.

وقال المستخدم راي إنه لا يتوقع بعد هذا الموقف تكرار مثل هذا المشهد.

ومن ناحية أخرى، قال المستخدم ماجد إنه يبدو أن رئيس الوزراء الكويتي يبحث عن مبررات لمغادرة الحفل.

كما علق المستخدم إيه 88 قائلاً إن ردة فعل رجل بهذا المستوى بهذا الشكل بمثابة كارثة.

وألقى المستخدم سيف خليفة بمسؤولية ما حدث على بعض الضيوف، وقال ما فعله الشيخ بسبب ما شاهده من بعض الحضور الغير الملتزمين بأداب القاعة.

وقد وصفه المستخدم فهد الراشد بأنه لا يعرف اللياقة.

غضب رئيس الوزراء الكويتي في فعالية يشعل مواقع التواصل



وقال المستخدم راشد الدوسري إن النظام الكويتي يتحول تدريجياً إلى نظام صدامي.

ومن جانبه، قال المستخدم سام إن أهم شيء في النهاية هو تصفيق الحضور لرئيس الوزراء الكويتي بعد أن أنهى كلمته وكأنه في مشهد تمثيلي.

وسخر المستخدم إلياس أمين من الموقف قائلاً إنه باقي يخرج العصا ويضربهم وكأنهم طلاب في مدرسة.

غير أن المستخدم مذكر سالم قال إن الحضور صفق بترحيب بكلمة رئيس الوزراء الكويتي لأن عتابه عتاب محب.

وهناك من اعتبر أن سبب المشكلة هو حضور البعض دون دعوات رسمية مثل المستخدم جابر المرد.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من الجهات الحكومية الكويتية بشأن الواقعة أو ملابسات مغادرة رئيس الوزراء الحفل، كما لم يصدر توضيح رسمي بشأن الموقف الذي وثّقه مقطع الفيديو المتداول.