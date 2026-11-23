خبرني - إنها عودة تاريخية، بكل بساطة.

بدا الأمر، ولفترة طويلة، بأنّ جينسن هوانغ، مؤسس شركة إنفيديا الذي عُرف بارتدائه سترة جلدية، وأُطلق عليه لقب "تايلور سويفت التكنولوجيا"، لا يمكن أن يخطئ.

حتى ظهرت مزاعم ضده عن علاقتين غراميتين، إحداهما مع سيدة أعمال يُشتبه بأنها جاسوسة صينية، فهزت عالم التكنولوجيا وسوق الأسهم العالمية، واستقال هوانغ.

والآن، بعد 11 يوماً فقط، أعاده مجلس الإدارة إلى منصبه، قائلاً إنه يعتقد أنه الشخص المناسب لقيادة الشركة.

فما الذي نعرفه عن الرجل الذي بات يرأس -مرة أخرى- شركة إنفيديا Nvidia، وهي شركة محورية في سباق الولايات المتحدة نحو القيادة التكنولوجية مع الصين؟

قد لا يكون اسم هوانغ معروفاً على نطاق واسع بنفس مستوى إيلون ماسك أو مارك زوكربيرغ.

لكنّ دوره في قطاع التكنولوجيا، وخاصة فيما يتعلق بالانتشار الواسع للذكاء الاصطناعي في السنوات الثلاث الماضية، قد يكون أكثر أهمية، إذ تهيمن شركة إنفيديا على سوق الرقائق الإلكترونية المستخدمة لتشغيل هذه التقنية الجديدة.

وتعتبر الشركة في قلب سباق الذكاء الاصطناعي العالمي بين القوتين التكنولوجيتين والاقتصاديتين: الولايات المتحدة والصين.

ويمتع هوانغ بنفوذ واسع النطاق في مراكز السلطة السياسية، حيث كان يحظى باهتمام كل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ.

وقد شهد صعوده المذهل إلى قمة مهنته جمع ثروة تقدر بنحو 200 مليار دولار في وقت سابق من هذا العام، وفقاً لمؤشر بلومبيرغ للمليارديرات، على الرغم من أن هذا الرقم انخفض منذ ذلك الحين إلى حوالي 105 مليارات دولار.

وعلى الرغم من ارتدائه الدائم لملابسه السوداء المميزة واتباعه نهجاً مرحاً في عروض المستثمرين، فقد عمل هوانغ لسنوات على تقديم نفسه كرجل يهتم بعائلته، وشخص يجسد "الحلم الأمريكي".

وُلد هوانغ في تايوان عام 1963، وانتقل مع عائلته إلى الساحل الغربي للولايات المتحدة عندما كان في التاسعة من عمره، ثم تخرج كمهندس كهربائي من جامعة ولاية أوريغون، وحصل على درجة الماجستير في نفس المجال من جامعة ستانفورد.

التقى في الكلية بزوجته، لوري ميل، إذ كانا شريكين في المختبر وتزوجا في عام 1985، أي قبل ثماني سنوات من تأسيس هوانغ لشركة إنفيديا. لديهما ابنة وابن، ماديسون وسبنسر، يعملان الآن في مناصب عليا في شركة إنفيديا.

أصبحت الشركة مورداً رئيسياً لرقائق ودوائر الكمبيوتر المستخدمة في الألعاب قبل أن تتوسع في اتجاه جديد، وهي الآن تصنع رقائق المعالجة الرئيسية المستخدمة لتشغيل تقنية الذكاء الاصطناعي المتنامية.

أشاد هوانغ بالذكاء الاصطناعي واصفاً إياه بـ"ثورة صناعية جديدة" تضاهي ظهور الكهرباء.

وتُعدّ شركة إنفيديا ثاني أغلى شركة في العالم، وتضم قائمة عملائها أكبر الشركات على مستوى العالم، مثل جوجل وميتا وأمازون ومايكروسوفت وسبيس إكس وتسلا وأوبن إيه آي وأنثروبيك، التي تنفق جميعها مبالغ طائلة على منتجاتها.

لذلك، ليس من المستغرب أنه في قمة الذكاء الاصطناعي الأخيرة في البيت الأبيض، اختير هوانغ من بين مجموعة مكونة من 42 شخصاً ليقف بجانب الرئيس، إلى جانب إيلون ماسك، وكلاهما رجلان تربطهما علاقات وثيقة معروفة مع ترامب.

وفي مقابلة مع بي بي سي، قال ستيفن ويت، مؤلف كتاب "آلة التفكير"، وهو سيرة ذاتية عن جينسن هوانغ: "هوانغ رائدٌ في مجال التكنولوجيا، على غرار ستيف جوبز"، في إشارة إلى الرئيس الراحل لشركة آبل، وأضاف أن هوانغ كان مسؤولاً عن ابتكار أجهزة الذكاء الاصطناعي كما نعرفها اليوم.

كما وصفه بأنه رئيس "متطلب"، و"يدفع موظفيه إلى أقصى الحدود"، لكن على الرغم من أن هوانغ "لامع للغاية" و"عالم حاسوب من الطراز العالمي"، إلا أن لديه "مستوى من الغطرسة" و"مستوى من خداع الذات أيضاً"، على حد قوله.

وأضاف أن هوانغ بذل جهوداً كبيرة ليقدم نفسه كرجل يهتم بعائلته، وهو أمر "مهم جداً بالنسبة له".

ونشرت صحيفة نيويورك تايمز، بتاريخ 29 أكتوبر/ تشرين أول، أولى التقارير التي تفيد بأن هوانغ كان على علاقة بأليس هوانغ -وهي ليست من أقاربه. ويزعم مسؤولون أمريكيون أن سيدة الأعمال المرتبطة بشركة ميغاسبيد التي تتخذ من سنغافورة مقراً لها، هي عميلة للمخابرات الصينية.

ثم اعترف هوانغ بخيانته لزوجته واعتذر عن إيذاء عائلتهما.

لكن الإبلاغ عن علاقة غرامية ثانية، مع كيمبرلي باول، نائبة رئيس قسم الرعاية الصحية التي عملت في شركة إنفيديا لمدة 18 عاماً، دفع إلى عقد اجتماع لمجلس الإدارة، أعقبه إعلان بأن هوانغ سيتنحى عن منصبه.

ولم يكد هوانغ يرحل حتى أُطلقت حملة "أعيدوا جينسن"، التي يُقال إنّ قبل موظفين حاليين وسابقين في شركة إنفيديا، وشركاء، ومساهمين، ومؤيدين له أطلقوها.

فيما قال هوانغ نفسه إنه "يتشرّف" بالعودة، إذا طلب منه مجلس الإدارة ذلك.

على الرغم من عدم إبداء مجلس الإدارة في البداية أي اهتمام بإعادته إلى منصبه، إلا أنه فعل ذلك الآن، قائلاً إن عودته "تصب في مصلحة المساهمين والموظفين والشركاء والعملاء".

استخدمنا الذكاء الاصطناعي للمساعدة في ترجمة هذا المقال الذي كُتب في الأصل باللغة الإنجليزية. وقد راجع أحد صحفيي بي بي سي هذه الترجمة قبل نشرها. المزيد عن كيفية استخدامنا للذكاء الاصطناعي.