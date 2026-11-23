خبرني - عانت "ميليسا غاونا" من الألم لفترة لكن أحداً لم يتعامل مع هذا الألم بالجدية المطلوبة، حتى أن الأطباء طردوها أكثر من مرة من قسم الطوارئ بالمستشفى، وأكدوا لها أن ألم الشعور بطعنات في منطقة الحوض لا يشكل خطراً على حياتها.

وتفاقم الأمر للسيدة التي تقيم في كولومبيا، عندما اتهمها أطباء آخرون بالوهم المرضي، أو حتى بادعاء الألم.

وعلى مدى 20 عاماً، تنقلت ميليسا بين عيادات الأطباء في كولومبيا، بسبب تزايد الشعور بالألم وحدة تقلصات البطن، والتورم، وآلام الطمث المبرحة.

تقول ميليسا، 26 عاماً، في حديثها لخدمة "بي بي سي نيوز" العالمية: "منذ صغري، لم أكن أعرف ما أعاني منه. وسبب الشعور بالألم والقيء والتألم أثناء التبول؛ كانوا دائماً يخبرونني بأنه لا شيء، وبأنني أبالغ".

لم تنجح عشرات الزيارات لأقسام العناية المركزة، ولا تناول كم هائل من الأدوية، ولا حتى العمليات الجراحية السبع التي خضعت لها، في تخفيف ما تشعر به ميليسا.

واختلف تشخيص أسباب معاناتها ما بين التهاب الزائدة الدودية، أو وجود خلل هرموني، وهناك من ذهب إلى إصابتها بالسرطان.

لكن في نهاية الأمر وبعد كل هذه المعاناة، جاء التشخيص الصحيح بعد عملية جراحية استكشافية لتكشف إصابتها بحالة شديدة من "بطانة الرحم المهاجرة" (endometriosis)؛ وهي حالة مزمنة لا علاج لها نهائياً، تحدث عندما تنمو أنسجة تشبه بطانة الرحم في أماكن أخرى خارج الرحم.

بالنسبة لميليسا، لم يحقق هذا التشخيص النتائج المرجوة في تخفيف الألم الذي كان يؤثر على حياتها، ولا حتى بعد التدخلات الطبية المتعددة التي تلت ذلك.

دخلت ميليسا في حالة يأس وفقدان الأمل خاصة بعد أن قضت فترة صعبة للغاية داخل المستشفى استمرت 30 يوماً، لتقرر في 31 يوليو/تموز من العام الماضي، ودون إبلاغ عائلتها، التخلص من الألم من خلال طلب القتل الرحيم الطبي.

تقول ميليسا: "لم يكن الأمر لأنني لا أرغب في الحياة، بل لأنني لم أعد أريد الاستمرار في المعاناة من الألم".

وفي محاولة منها لكسب التعاطف مع هذا القرار قررت توجيه نداء من خلال تسجيل مقطع فيديو على منصة "تيك توك" قالت فيه: "أنا عالقة في دوامة من المعاناة".

انتشر مقطع الفيديو على نطاق واسع، لكن هذه الشهرة كان لها تداعياتها؛ إذ وجدت أشخاص غرباء فجأة يناقشون تفاصيل حالتها الطبية، ويخوضون في جدل حول من يستحق الحصول على القتل الرحيم، ويحللون كيفية تعامل الأطباء مع آلام النساء.

يسمح الدستور في كولومبيا بالحق في "الموت بكرامة"، وكانت أول دولة في أمريكا اللاتينية تسمح بالقتل الرحيم، حيث يقوم الأطباء بإنهاء حياة المريض، وذلك وفق أطر تنظيمية محددة.

كما ألغت كولومبيا تجريم الانتحار بمساعدة طبية، حيث يتخذ المريض بنفسه الخطوة الأخيرة لإنهاء حياته، رغم عدم وجود قانون ينظم هذا الجانب بعد.

ووفقاً لوزارة الصحة الكولومبية، أُجريت أكثر من 350 عملية قتل رحيم خلال عام 2024، أي حوالي 30 في المئة من إجمالي الطلبات المقدمة للموت بمساعدة طبية.

وكان طلب ميليسا للموت الرحيم من الطلبات المرفوضة، وذلك لأن اللجنة الطبية في مستشفى "سان خوسيه" رأت أنها لم تستنفد بعد كافة خيارات العلاج المتاحة لها، بحسب قولها.

وتقدمت ميليسا بطعن قانوني على رفض اللجنة، بمساعدة "مختبر الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية"، وهي جهة حقوقية قانونية، وقالت في طعنها: "أنا لا أريد الموت، بل أريد فقط التخلص من الشعور بالألم".

وتعليقاً على حالة ميليسا، يرى بيدرو إنريكي كونيا، جراح أعصاب يتولى تنسيق فريق علاج الألم في أحد مستشفيات ساو باولو، إن ميليسا ينبغي أن تكون بمثابة "جرس إنذار".

ويقول طبيب الأعصاب لبي بي سي: "ينبغي لأي مريض يضطر إلى طلب الموت أن يتم التعامل مع كلامه على محمل الجد في نهاية المطاف".

ويتابع: "في أغلب الأحيان، لا يعبّر هذا الطلب عن رغبة أصيلة في الموت، بل يعكس وصول الشخص إلى أقصى حدود التحمل؛ بعد أن فقد قدرته على ممارسة حياته، واستقلاليته، ونومه، وعمله، وعلاقاته، وفقد أيضاً أي أمل في التحسن".

ويضيف إنريكي كونيا: "لكن يجب علينا توخي أقصى درجات الحذر لضمان ألا يصبح (الموت بمساعدة الغير) هرباً من نقص الخدمات الطبية، أو التأخر في التشخيص، أو الإهمال والتخلي عن المرضى".

بدأت قصة ميليسا مع الألم والشعور العام بعدم الارتياح مبكراً جداً ولم يكن عمرها تجاوز الخامسة. وتفاقمت هذه الآلام مع أول دورة شهرية لها في سن العاشرة، لدرجة أنها كانت تفقد وعيها أحياناً من شدة الألم.

في البداية كان شعورها بالألم يعد أمراً طبيعياً مرتبط بالدورة الشهرية؛ وقيل لها: "الجميع يعانين من تقلصات".

تقول ميليسا: "أكثر ما يحبطني هو أن أحداً لم يستمع إليّ أو يقدم لي المساعدة. حتى عائلتي لم تصدقني؛ شعرت وكأنني أواجه العالم وحدي".

ومع تقدمها في العمر، ازداد وضعها سوءاً، حتى المهام اليومية البسيطة باتت شاقة للغاية، وبات حلمها بالالتحاق بكلية الطب مستحيل التحقق.

مُهيَّأ للمعاناة

تقول طبيبة النساء راكيل ماغالهايس، إن مرض بطانة الرحم المهاجرة (endometriosis) يصيب واحدة من كل عشر نساء تقريباً، ومع ذلك، يستغرق التشخيص عادة ثماني سنوات، وأربع عمليات جراحية غير ضرورية، ومراجعة عشرة أطباء متخصصين، قبل أن تبدأ المريضة في تلقي العلاج المناسب.

ويكمن جزء من المشكلة في توقع النساء الشعور بالألم، حتى عند القيام بوظائف أساسية مثل الأكل، أو التبرز، أو التبول، أو ممارسة العلاقة الحميمة.

وتضيف راكيل: "لقد ترسخ لدى النساء اعتقاد بأن المعاناة جزء لا يتجزأ من كونهن نساء".

وفي الفترة ما بين سن 15 و20 عاماً، ساعدت غرسة منع الحمل الهرمونية (كبسولة تحت الجلد لمنع الحمل)، في تخفيف ألم ميليسا بدرجة كافية مكنتها من إدارة مشروع لبيع الحلويات، وحضور دورات احترافية في فن التجميل، ودراسة تكنولوجيا المعلومات في الكلية.

ولكن عندما بدأت تشك في تأثير هذه الغرسة على تدفق الدم لديها، اضطرت لإزالتها، ما أدى لعودة الأعراض السابقة وبشكل أسوأ مما كانت عليه.

بعد تشخيص إصابتها ببطانة الرحم المهاجرة، تسبب دواء جديد في شعور ميليسا بحالة من التخدير، وكأنها منفصلة عن جسدها.

تصف ميليسا وضعها، "شريكي أخبرني أن التحدث معي يشبه التحدث إلى كائن ميت حي (زومبي)".

وبعد مرور عام تقريباً، وصلت ميليسا إلى نقطة الانهيار؛ إذ أصبحت عاجزة عن العمل أو الدراسة أو اصطحاب كلبها في نزهة أو الحصول على قسط كاف من النوم.

وتقول: "الحياة ليست مجرد استمرار القلب ينبض؛ فالحياة تعني أيضاً التمتع بالكرامة والاستقلالية، وبجودة حياة مقبولة قدر الإمكان".

"الحق في الموت"

لا تسمح معظم الأنظمة القانونية بالموت الرحيم.

وتفرض الأنظمة التي تسمح به قيوداً شديدة على الوصول إليه.

في نيوزيلندا وبعض الولايات الأمريكية مثل أوريغون، لا يُسمح بطلب الموت الرحيم إلا للمرضى الذين يُتوقع أن يعيشوا ستة أشهر أو أقل.

وفي سويسرا، هناك حظر للقتل الرحيم، لكنها لا تُعاقب على الانتحار بمساعدة طبية إذا لم يكن الدافع أنانياً.

وتشترط هولندا وبلجيكا ولوكسمبورغ أن يكون المريض مصاباً بمرض خطير أو عضال، وأن يعاني من ألم لا يُطاق، وألا يكون لديه أي أمل في التحسن.

عدلت كولومبيا شروط الموت الرحيم في عام 2021، وألغت المحاكم شرط أن يكون المرشح للموت الرحيم في مراحله الأخيرة، ما مهد الطريق أمام أي شخص مصاب بمرض خطير أو عضال طلب هذا الإجراء.

ورغم أن كولومبيا تعتبر بطانة الرحم المهاجرة مرضاً مزمناً ومتفاقماً ومُنهكاً، إلا أن لجنة المستشفى نصحت ميليسا باللجوء إلى تدخلات أكثر جذرية، بما في ذلك استئصال الرحم، بالإضافة إلى جراحة لإزالة المبيضين وقناتي فالوب، مع إمكانية إجراء فغر القولون وفغر المسالك البولية.

في حين أن كولومبيا تُقر بأن الانتباذ البطاني الرحمي مرض مزمن ومتفاقم ومُنهك، نصحت لجنة المستشفى ميليسا باللجوء إلى تدخلات أكثر جذرية، بما في ذلك استئصال الرحم، بالإضافة إلى جراحة لإزالة المبيضين وقناتي فالوب، مع إمكانية إجراء عملية تحويل لمجرى التبول والتبرز وفتح مسالك أخرى لهما.

ونظراً لعدم رضاها عن الرعاية الطبية التي تلقتها، بدأت ميليسا وشريكها ماتيو بجمع التبرعات لإجراء عملية جراحية في الخارج.

في ديسمبر/كانون الأول، سافرت ميليسا إلى الهند للخضوع لعملية جراحية تهدف إلى استئصال الأنسجة المصابة دون الحاجة إلى التضحية بأي من أعضاء الجسم. وتضمنت العملية أيضاً علاجاً بالترددات الراديوية وإجراءات لحصر الأعصاب بهدف تخفيف الألم.

وتقول ميليسا إن هذه الخطوة ساهمت في تحسين أعراض بطانة الرحم المهاجرة لديها بشكل ملحوظ، لكنها لم تعالج الأعراض الصحية الأخرى، مثل متلازمة "ألم التحسس المركزي" ومتلازمة "المثانة مفرطة النشاط".

وفي الوقت الذي تخضع فيه لبرنامج إعادة تأهيل عبر العلاج الطبيعي، تعمل ميليسا على جمع التبرعات لإجراء عملية جراحية أخرى في المكسيك، للكشف عن أية أنسجة مصابة قد تكون متبقية.

كما بدأت ميليسا في الدفاع عن حقوق المصابات الأخريات ببطانة الرحم المهاجرة في كولومبيا، من خلال إنشاء مؤسسة في يوليو/تموز، تأمل من خلالها مساعدة الآخرين على معرفة المزيد عن هذه الحالة، وبناء شبكة دعم، وهو نوع من الدعم الذي تشعر بأنها كانت تفتقر إليه في رحلتها.

تقول ميليسا: "لا يمكن للناس أبداً أن يدركوا تماماً حجم ألم الآخرين، لأنهم لم يختبروه بأنفسهم. لكن هذا لا يعني أننا لا نستطيع الشعور بالتعاطف؛ فإدراك حقيقة أن شيئاً ما قد لا يسبب لي ألماً، لكنه قد يكون مؤلماً جداً لشخص آخر، هو أمر ممكن".