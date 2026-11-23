خبرني - أعلن إيمري مور لاعب نيميخن الهولندي والملقب ب"ميسي التركي" اعتزاله كرة القدم يوم الاثنين عن عمر 29 عاماً وذلك بسبب مشاكل تتعلق بالصحة النفسية.

وأصدر اللاعب التركي بياناً مشتركاً مع ناديه الهولندي قال فيه إنه قرر التوقف عن ممارسة كرة القدم بسبب مشاكل تتعلق بالصحة النفسية، مفضلاً ترك اللعبة التي أحبها منذ كان صغيراً والتركيز على سلامته الشخصية في المقام الأول.

وقال كارلوس ألبيرز المدير الرياضي لنادي نيميخن إن اللاعب أوضح للمسؤولين عدم قدرته على تقديم الأداء المنتظر منه، مشيراً إلى أن الاعتزال سيكون القرار الأفضل بالنسبة للطرفين.

وانتقل مور إلى دورتموند في عام 2016 عندما كان يوصف بأحد أهم المواهب في أوروبا، ثم انتقل إلى سلتا فيغو الإسباني، كما لعب لفنربخشة حتى العام الحالي قبل انتقاله إلى نيميخن.