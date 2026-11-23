خبرني - أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب مرتين خلال الأيام القليلة الماضية، أنه يعطي فرصة للتوصل إلى اتفاق مع إيران، وأنه سيعود إلى العمل العسكري بعد أول العام 2027 "لو فشلت المساعي في التوصل إلى اتفاق".

وتحدث مسؤولون أميركيون وشخصيات قريبة من الإدارة الأميركية حول ما يمكن أن يحدث، وهناك تردّد كبير لدى المصادر المطلعة في الحديث عن الخطوة المقبلة، خصوصاً أن الرئيس الحالي دونالد ترمب يريد دائماً الاحتفاظ بعنصر المفاجأة.



قابل للانفجار

التقدير العام هو أن الوضع قابل للانفجار بسبب تصاعد الهجمات الإيرانية على مواقع أميركية في الشرق الأوسط، وتستطيع أية أضرار أو إصابات في صفوف الأميركيين أن تشعل مواجهة عنيفة بين الطرفين.

السبب الثاني هو جاهزية الأميركيين في المنطقة. وقال مسؤول أميركي "إن القوات الأميركية منتشرة في مواقعها بما يجعلها قادرة على القيام بالمهمة التي تطلب منها".

يشير كلام المسؤول الأميركي بوضوح إلى أن الأميركيين مستعدّون لشن ضربة عسكرية واسعة على الأراضي الإيرانية، وهناك الكثير من السيناريوهات لهذه الضربة، وتبدأ من قصف المواقع النووية الإيرانية فقط، وتصل إلى متابعة قصف التصنيع العسكري الإيراني والثكنات العسكرية، خصوصا ما هو تابع للحرس الثوري الإيراني، وصولاً إلى قصف بنى تحتية مدنية وتخدم العمل العسكري الإيراني مثل منشآت النفط وبعض الجسور.

من اللافت أن الأميركيين، على عكس الإسرائيليين، لا يبدون في عجلة للقيام بعمل عسكري ويرون الآن أن هدفهم الأساسي هو تشديد الحصار على النظام.



الجهد هو الحصار

قال مسؤول أميركي إن القيادة المركزية تساعد على عبور السفن التجارية في مضيق هرمز، وكشف أن الأسبوع الماضي شهد رقماً قياسياً، فقد نجحت القوات الأميركية في إخراج كميات أكبر من كل وقت في هذا العام.

وصلت كمية النفط التي خرجت من دول الخليج العربي عبر مضيق هرمز في أسبوع واحد إلى 108 ملايين برميل من النفط الخام.

يرى الأميركيون أنهم يحققون تقدّماً ملموساً في إعادة الحركة إلى مضيق هرمز والأسواق الدولية رغم كل التهديدات التي تقوم بها القوات الإيرانية من خلال إطلاق المسيرات على السفن التجارية.

في المقابل، يخنق الأميركيون الحركة البحرية الإيرانية ويمنعون هذه السفن من الوصول إلى الأسواق الدولية. وكشف مسؤول أميركي أن "البحرية الأميركية منعت منذ بدء الحصار وحتى الآن 156 سفينة من متابعة الإبحار، كما تم تعطيل 5 سفن حاولت كسر الحصار".

الأكثر إثارة للانتباه أن الإيرانيين وهم يعانون من تشديد الحصار البحري الأميركي عليهم بدأوا يتحدّثون عن كسر هذا الحصار بالقوة بعدما فشلوا في تعطيل الملاحة في المياه الدولية.

وقد هددهم الرئيس الأميركي بإغراق السفن، فيما قال مسؤول أميركي لـ"العربية" و"الحدث": "على الإيرانيين أن يمتحنوا قدراتنا، وسيرون أننا جدّيون كما حصل من قبل 150 مرة"، وكان يشير إلى العدد الرسمي لعدد السفن التي منعتها الولايات المتحدة من متابعة مسارها منذ بدأ الحصار في 13 ابريل (نيسان) من هذا العام.



الحصار في قزوين والبرّ

يبدو أن الأميركيين مصرّون على توسيع الحصار على النظام الإيراني الذي يحاول إيجاد طرق برية لكسر الحصار على التسلّح وإعادة بناء الترسانة الصاروخية.

عمد الحرس الثوري خلال السنوات الماضية إلى استيراد القطع من الأسواق الدولية خصوصاً الصين وهونغ كونغ ليبني ترسانة من الصواريخ وصلت إلى 10 آلاف صاروخ وعشرات الآلاف من المسيرات.

ومع قصف الأميركيين لإيران خلال الربيع الماضي، خسر الإيرانيون الكثير من المخازن والمصانع والقطع والصواريخ، ومع إقفال مضيق هرمز يعملون على شراء هذه القطع من المصادر ذاتها ولكن شحنها عن طريق دول مجاورة وإيصالها بالطرق البرية إلى داخل إيران.

كشف مسؤول أميركي أن "الولايات المتحدة تعمل بشكل خاص على منع تهريب القطع المتطورة عن طريق البرّ أو بحر قزوين وهذا يشمل ما يحتاجه الإيرانيون لإعادة بناء قدراتهم العسكرية". وأضاف المسؤول الأميركي "لا نريدهم أن يعيدوا بناء قدراتهم وسنفعل كل ما هو ممكن لمنعهم من ذلك".

يعتبر الأميركيون أن الطرق البرية التي تصل إيران بدول الجوار هي "الباب الخلفي"، ويعوّض الحرس الثوري من هذا الباب الخلفي ما يخسره في الحصار البحري، ولدى إيران آلاف الكيلومترات من الحدود من العراق وتركيا ودول وسط آسيا وأفغانستان وباكستان، بالإضافة إلى بحر قزوين، وهو الطريق الأقصر لنقل القطع المتطورة من روسيا إلى إيران.

أكدت مصادر مطّلعة على عمل وكالات الأمن الأميركية أنها مع القيادة المركزية حققت نجاحاً خلال الأسبوعين الماضيين وستعلن عن أنها أحبطت بعض عمليات التهريب خلال الأسبوع المقبل