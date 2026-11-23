خبرني - أكد الحارس الدولي الإسباني السابق سانتياغو كانزاريس أن جوزيه مورينيو مدرب ريال مدريد سيدفع بفينيسيوس جونيور في تشكيلة ريال مدريد الأساسية وذلك من أجل بيع عقده بعد نهاية الموسم.

وعاد فينيسيوس إلى قائمة ريال مدريد في الدوري الإسباني أمام سلتا فيغو وذلك بعدما انتهت عقوبة إيقافه 4 مباريات، بينما يؤكد الحارس السابق أن مورينيو يعمل بالفعل على جلب عروض للاعب.



وقال كانزاريس حارس ريال مدريد وفالنسيا في التسعينات ومطلع الألفية عبر برنامج "إل بارتيدازو" على إذاعة "كادينا كوبي": مورينيو سيشرك فينسيوس جونيور أساسياً أمام آيندهوفن في دوري أبطال أوروبا وكأنه في صف اللاعب، لكن الحقيقة أنه يحاول جعل اللاعب يتألق على أكبر المسار من أجل بيع عقده في الصيف.

وفقد "فيني" خانته الأساسية لمصلحة الوافد الجديد الإيفواري يان ديوماندي الذي تألق في فترة غياب البرازيلي وأصبح لاعباً لا غنى عنه في تشكيلة جوزيه مورينيو.