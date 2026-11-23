خبرني - أكد عضو اللجنة المالية النيابية الدكتور محمد السليحات، أنّ اللجنة المالية ستوصي بالتأكيد بزيادة جديدة على رواتب العاملين والمتقاعدين في القطاع العام.

وقال السليحات في تصريحات تلفزيونية اليوم الإثنين، لرؤيا، إنّه مع الزيادة حتى لو كانت 10 دنانير سنويًا وسيطالب النواب الحكومة بذلك.

وتوقع أن يقر المجلس الموازنة قبل بداية عام 2027، علمًا بأنّ رئيس اللجنة المالية سليمان الخرابشة، أنّ مناقشة اللجنة لمشروع قانون الموازنة ستستمر بين 3 - 4 أسابيع..

وعن صلاحية مجلس النواب، بزيادة رواتب من تزيد رواتبهم عن 600 دينار، أوضح أنّ المجلس لا يمتلك صلاحية برفع موازنة الحكومة، وتنحصر صلاحيته في إجراء مناقلات داخل موازنات الوحدات الحكومية، أو تخفيضها فقط.

واعتبر أنّ زيادة 30 دينار على رواتب الأسر التي تقل دخولها عن 600 دينار، مقبولة إلى حد ما، وتحدث فرقًا في حياتهم.