خبرني - انتخب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الأردنية محمد كايد العواملة نائباً لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن الحسين، رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية، في خطوة تعكس الثقة بقدرته على الإسهام في تطوير العمل الرياضي الأولمبي، وتعزيز مسيرة الإنجازات الرياضية الأردنية على المستويين الإقليمي والدولي.

وجاء انتخاب العواملة إلى جانب محمد عليان نائبين لسمو رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية، فيما يتولى وزير الشباب رائد سامي العدوان منصب النائب الأول لسموّه.

وأعرب العواملة عن بالغ اعتزازه بثقة سمو الأمير فيصل بن الحسين، مؤكداً أنها تمثل وسام فخر واعتزاز يعتز بحمله طوال حياته، ومسؤولية وطنية تستوجب مضاعفة الجهود والعمل بإخلاص لخدمة الرياضة الأردنية والارتقاء بمنظومتها وتعزيز حضورها في مختلف المحافل.

ووجّه العواملة خالص شكره وتقديره إلى زملائه في مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الأردنية على ثقتهم بانتخابه، مؤكداً تطلعه إلى مرحلة جديدة من العمل المؤسسي والتعاون البنّاء مع أعضاء المجلس والأمانة العامة وكوادر اللجنة، بما يسهم في توفير أفضل بيئة تدريبية وتنافسية للأبطال والبطلات الأردنيين.

وأكد العواملة أن خدمة الرياضة الأردنية تتجاوز حدود المواقع والمناصب، باعتبارها مسؤولية وطنية تتطلب تكامل الجهود وتوحيد الطاقات، والبناء على الإنجازات المتحققة، والعمل على ترسيخ منظومة رياضية قادرة على صناعة الأبطال وتعزيز فرص المنافسة والتميز ورفع علم الأردن في المحافل الرياضية الدولية.

وأشاد العواملة بالجهود المتواصلة التي تبذلها فرق العمل في اللجنة الأولمبية الأردنية، وما تقدمه من عمل دؤوب لدعم الرياضيين وتهيئة الظروف الملائمة أمامهم لتحقيق طموحاتهم، مشدداً على أهمية مواصلة الاستثمار في المواهب الرياضية وتطوير البرامج التي تضمن استدامة الإنجاز وتعزز مكانة الأردن على الخارطة الرياضية العالمية.

واختتم العواملة بتجديد شكره وامتنانه لسمو الأمير فيصل بن الحسين ولزملائه في مجلس الإدارة على هذه الثقة، مؤكداً عزمه على أن يكون على قدر المسؤولية، وأن يسهم مع زملائه في دفع مسيرة الرياضة الأردنية نحو مزيد من التقدم والإنجاز، في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، وسمو ولي عهده الأمين الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.