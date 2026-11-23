خبرني - تشير تقديرات جديدة إلى أن أكثر من 700 ألف جندي روسي قتلوا خلال الحرب في أوكرانيا، في حصيلة تعكس حجم الخسائر البشرية التي تكبدتها القوات الروسية، ومدى استعداد الرئيس فلاديمير بوتين لمواصلة حرب الاستنزاف لتحقيق أهدافه العسكرية.

وأعد التقدير موقعا "ميدوزا" و"ميديازونا" الروسيان المستقلان، اللذان يعارضان الحرب ويعملان من خارج روسيا، بحسب ما نقلته صحيفة "نيويورك تايمز"، بالاستناد إلى بيانات حكومية روسية حصلت عليها مجموعتان من قراصنة الإنترنت المؤيدين لأوكرانيا، هما "سايبر بارتيسانز" البيلاروسية و"سايلنت كرو".

وسربت البيانات من هيئة الإحصاء الحكومية الروسية (روسستات)، ونشرت تفاصيلها وسائل إعلام خلال الأسابيع الأخيرة. وعلى مدى سنوات، تابع الموقعان أعداد القتلى الروس عبر تحليل سجلات الميراث والوثائق القضائية، غير أن الاختراق الأخير وفر مصادر إضافية مهمة، شملت بيانات من السجل المدني الروسي ونظام تبادل البيانات الحكومي، وهما مصدران يمدان هيئة الإحصاء الرسمية بمعلومات مجهلة الهوية لإعداد الإحصاءات الوطنية.

وبالاستناد إلى البيانات الجديدة، حدد الموقعان ما لا يقل عن 490 ألف حالة وفاة لجنود روس كانت مسجلة لدى السلطات حتى سبتمبر (أيلول) الماضي. وأشارا إلى أن تسجيل الوفيات في الأنظمة الروسية يتأخر عادة فترات طويلة، إذ لا تتضمن البيانات معظم وفيات عام 2026، فضلاً عن أعداد كبيرة من قتلى عام 2025.

ولمعالجة هذا النقص، استخدم الموقعان أساليب الإسقاط الإحصائي لتقدير الوفيات لو كانت السجلات محدثة بالكامل، مع احتساب المصنفين في عداد المفقودين رغم احتمال أن يكونوا قد لقوا حتفهم. وخلصت التقديرات إلى أن عدد القتلى الروس تجاوز على الأرجح 700 ألف جندي، بزيادة ملحوظة عن تقديرات نشراها في وقت سابق هذا العام، ولم تشمل الحسابات أعداد الجرحى. ولم تتمكن نيويورك تايمز من التحقق بصورة مستقلة من البيانات المسربة أو المنهجية الإحصائية، مشيرة إلى صعوبة تحديد أعداد القتلى الدقيقة في الحروب، وإلى أن الجدل بين المؤرخين حول الحصيلة قد يستمر سنوات بعد انتهاء النزاعات.

وتشير التقديرات المتداولة إلى أن الخسائر الروسية تفوق نظيرتها الأوكرانية، لأن القوات المهاجمة تتعرض عادة لخسائر أكبر، فضلاً عن تكتيكات يرى خبراء أنها زادت أعداد القتلى الروس. وكان مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن قدر عدد المقاتلين الأوكرانيين القتلى ب150 ألفاً حتى يونيو (حزيران) الماضي، بينما تضع منصتا "Lostarmour.info" و"UALosses.org" عدد القتلى والمفقودين الأوكرانيين عند أكثر من 200 ألف.

ويخوض بوتين حرباً شاملة ضد أوكرانيا منذ نحو خمس سنوات دون مؤشرات على قرب إنهائها، وتمكنت السلطات الروسية عبر القمع والرقابة والدعاية من الحد من تداول المعلومات الانتقادية واحتواء الاستياء الشعبي من كلفة الحرب البشرية والاقتصادية.