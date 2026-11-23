خبرني - فرص اقتصادية متعددة يمكن استثمارها بين الأردن وأوزبكستان، هذا ما تظهره الأرقام وزخم التعاون بين البلدين، الذي يتوج مع انعقاد أعمال منتدى الأعمال الأردني - الأوزبكي ضمن برنامج زيارة الرئيس الأوزبكي إلى الأردن، بهدف تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، وتسهيل وصول الشركات إلى أسواقهما، وزيادة الصادرات الأردنية إلى أوزبكستان، واستقطاب استثمارات أوزبكية إلى المملكة.

وكان بحث وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، ووزير الاستثمار والصناعة والتجارة الأوزبكستاني لذيذ قدرتوف، الأحد الماضي، الترتيبات النهائية لعقد منتدى الأعمال الأردني الأوزبكستاني الثلاثاء.

ويبني المنتدى على زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى أوزبكستان في آب 2025، ويواصل العمل على تطوير فرص التجارة والاستثمار بين البلدين في ثمانية قطاعات تشمل التعدين، والمنسوجات، والصناعات الدوائية، والصناعات الكيماوية، والصناعات التحويلية، والزراعة، والخدمات اللوجستية، والصناعات الدفاعية.

واستقبل جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدالله، الاثنين، رئيس جمهورية أوزبكستان شوكت ميرضيائيف والسيدة الأولى للجمهورية زيروات ميرضيائيف، لدى وصولهما المملكة في زيارة دولة.

كما يسعى المنتدى إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، واستقطاب الاستثمارات الأوزبكية إلى المملكة، وتسهيل وصول الشركات إلى أسواق البلدين.

ويشارك في المنتدى أكثر من 250 ممثلا عن نحو 150 شركة، ما يتيح التواصل المباشر بين قطاعي الأعمال، ويمثل المشاركون نحو 90 شركة أردنية و60 شركة أوزبكية.

ويستعرض المنتدى فرص الشراكة القائمة والمحتملة بمشاركة 60 شركة، بواقع 30 شركة من كل بلد، فيما يعرض معرض المنتجات منتجات 27 شركة أردنية و16 شركة أوزبكية.

تبادل تجاري

وبلغ إجمالي التبادل التجاري بين البلدين 44.57 مليون دولار أميركي في عام 2025، وفقا لبيانات البنك المركزي الأردني.

وبلغت الصادرات الأردنية إلى أوزبكستان 1.97 مليون دولار أميركي، فيما بلغت المستوردات منها 42.60 مليون دولار أميركي، وسجل الميزان التجاري عجزا لصالح أوزبكستان بنحو 40.6 مليون دولار أميركي.

وتعد المنتجات الصيدلانية والأدوية أبرز الصادرات الأردنية إلى أوزبكستان، فيما تعد المواد الغذائية أبرز المستوردات منها.

اللجنة المشتركة والاتفاقيات الثنائية

وعقدت اللجنة الأردنية - الأوزبكية المشتركة دورتها الأولى في نيسان 2026، عقب توقيع اتفاقية اللجنة المشتركة خلال زيارة جلالة الملك إلى أوزبكستان في آب 2025، لبحث تعزيز التعاون في التجارة والاستثمار وقطاعات أخرى، واختتمت المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة التفضيلية.

وسبقت زيارة الرئيس الأوزبكي إلى الأردن زيارات متبادلة لوفود فنية من البلدين، بهدف بحث فرص التعاون وتبادل الخبرات في مجالات عدة، من بينها الرعاية الصحية والتعليم العالي والتبادل الثقافي والزراعة.

وعقد منتدى التعليم العالي الأردني - الأوزبكي في طشقند خلال الفترة من 16 إلى 18 تشرين الثاني 2026، بمشاركة وزير التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية وممثلين عن 16 جامعة أردنية، منها 8 جامعات رسمية و8 جامعات خاصة.

وبحث المنتدى التعاون في التعليم العالي والبحث العلمي والذكاء الاصطناعي والابتكار والتحول الرقمي وتنمية المهارات، وأسفر عن توقيع أكثر من 65 مذكرة تفاهم بين جامعات أردنية وأوزبكية.

السياحة والنقل الجوي

وزار الأردن 2,818 زائرا أوزبكيا في عام 2024، وارتفع العدد إلى 7,072 زائرا في عام 2025. وبلغ عدد الزوار الأوزبكيين 3,409 زوار حتى تشرين الأول 2026.

وأطلقت الملكية الأردنية في تموز 2026 خطا جويا مباشرا بين عمّان وطشقند بواقع رحلتين أسبوعيا.

ويُعفى حملة جوازات السفر العادية من البلدين من تأشيرات الدخول منذ 25 أيلول 2025.

التعاون العلمي

ووقّع مركز السنكروترون للعلوم التجريبية وتطبيقاتها في الشرق الأوسط "سيسامي" مذكرة تفاهم مع أكاديمية العلوم في أوزبكستان في حزيران 2026.

وقدمت أوزبكستان في 17 تشرين الثاني 2026 طلبا رسميا للانضمام إلى "سيسامي" بصفة عضو مشارك.