خبرني - قدّم النائب في الكنيست الإسرائيلي أحمد الطيبي، رئيس كتلة القائمة المشتركة، الاثنين، شكوى رسمية إلى ضابط الكنيست، اللواء يوفال حِن، ضد الممثل الإسرائيلي غاي هوخمان، على خلفية اعتداء جسدي تعرّض له الطيبي عند مدخل غرفة كتلة القائمة المشتركة في الكنيست.

وبحسب بيان صحفي صادر عن القائمة المشتركة جاء في الشكوى أن هوخمان باغت الطيبي من الخلف، وأمسك به دون موافقته، وألصق هاتفه بوجهه بطريقة استفزازية وتهديدية، ما دفع الطيبي إلى إبعاد الهاتف بصورة تلقائية وفورية دفاعًا عن نفسه.

وأشار الطيبي إلى أن الحادثة تكتسب خطورة إضافية في ظل موجة التهديدات والتحريض والتشهير التي يتعرض لها منذ الانتخابات الأخيرة، مؤكدًا أن ما جرى "ليس مزحة أو عملًا ترفيهيًا، بل سلوك عدواني وانتهاك صارخ للحيز الشخصي".

وانتقد الطيبي غياب عناصر حرس الكنيست عن المكان، قائلًا: "أشكّ كثيرًا في أن شخصًا عربيًا لو تصرّف بهذه الطريقة تجاه وزير يهودي، لكان رجال الأمن قد طرحوه أرضًا فورًا".

وطالب الطيبي بفتح تحقيق عاجل في الحادثة، وفحص شبهة الاعتداء والتقصير الأمني، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا لنتائج التحقيق.

واختتم الطيبي شكواه بالتأكيد على أن "أمن وكرامة النواب العرب ليسا مستباحين، ويجب أن يكون الكنيست مكانًا آمنًا لجميع ممثلي الجمهور دون تمييز".