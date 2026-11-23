خبرني - طغى موقف غريب على الأجواء المحيطة بمواجهة أستون فيلا وغلطة سراي في دوري أبطال أوروبا.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، شوهد أسد على بُعد نحو 10 أميال من الملعب الذي يستضيف المباراة المقرر إقامتها يوم الثلاثاء في مدينة إسطنبول.

وفي تطور غير مألوف، بدأت قوات الأمن التركية وفرق الحياة البرية، يوم الإثنين، عمليات بحث عن الحيوان، الذي يُعتقد أنه يتجول بحرية في منطقة غابات شمال إسطنبول.

وشارك نحو 70 شخصاً في عمليات البحث، بينهم أفراد من الشرطة وفرق الطوارئ، مع الاستعانة بسبع طائرات مسيّرة.

وشوهد الأسد للمرة الأولى في منطقة ساريير بإسطنبول، وهي المنطقة نفسها التي يقع بها ملعب رامس بارك، معقل غلطة سراي.

ووفقاً لتقارير محلية، أبلغ أفراد في مركز للشرطة بمنطقة زكرياكوي، الواقعة شمال الجانب الأوروبي من إسطنبول، عن رصد حيوان يشبه الأسد عبر كاميرات المراقبة.

وفُرضت إجراءات أمنية مشددة في المنطقة الحرجية التي يُعتقد بوجود الحيوان فيها، وكذلك حول الفيلات القريبة منها، مع فرض قيود على الدخول إلى المنطقة والخروج منها، وتحذير السكان بضرورة توخي الحذر.

وقال مكتب محافظ إسطنبول في بيان: "تم تحديد المنطقة التي يوجد بها الأسد، وتُبذل جميع الجهود للقبض عليه حياً"، ولا تزال محاولات البحث عنه جارية حتى الآن.