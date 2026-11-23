خبرني - أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق، اليوم الاثنين، أن المجلس خاطب الأمم المتحدة بشأن هجمات بنغازي، كما شدد على اتخاذ كافة الإجراءات التي تحفظ سيادة ليبيا.

وقال بليحق: "خاطبنا الأمم المتحدة ونحتفظ بحق الرد على هجمات بنغازي". وأضاف: "سنتخذ الإجراءات التي تحفظ سيادة ليبيا وننتظر نتائج التحقيقات بشأن الهجمات".

وكانت هيئة رئاسة مجلس النواب الليبي قد أصدرت، اليوم الاثنين في بنغازي، بيانًا عقب اجتماع استثنائي خُصص لبحث التطورات الأمنية الخطيرة في ميناء بنغازي البحري ومحيطه.

وأدانت الهيئة أي اعتداء يمس السيادة الوطنية، رافضة تحويل ليبيا إلى ساحة للصراعات الخارجية أو تصفية الحسابات الدولية، ومشددة على أن حماية سيادة البلاد تتطلب استعادة وحدة مؤسساتها وتجاوز الانقسام السياسي.

وأكدت الرئاسة أن الاتفاق السياسي الليبي وتعديلاته وملحقاته يظل الإطار الحاكم للتوافق الوطني، إلا أن المتغيرات الراهنة تستوجب تطوير ترتيبات المرحلة الانتقالية من داخل المرجعية القانونية القائمة، وتحديدًا عبر تفعيل المادة (12) من الأحكام الإضافية.

كما شددت على رفض استخدام هذه المرجعية لتكريس الأمر الواقع أو إطالة أمد المرحلة الانتقالية، معلنة استعدادها للمبادرة بتسليم المسؤوليات لسلطات منتخبة ذات شرعية متجددة.

وتفعيلًا لذلك، أطلقت هيئة رئاسة مجلس النواب مبادرة وطنية تدعو المجلس الأعلى للدولة إلى تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلًا عن كل دائرة انتخابية من المجلسين، برئاسة مشتركة من هيئتي رئاستهما.

وتهدف اللجنة إلى وضع خارطة طريق محددة المراحل والآجال تشمل: توحيد السلطة التنفيذية والمؤسسات السيادية والمالية والرقابية، وضمان وحدة واستقلال القضاء، ودعم توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية، واستكمال التشريعات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وإنهاء المرحلة الانتقالية.

وأوضحت الهيئة أن هذه المبادرة ليست مسارًا حواريًا جديدًا، بل آلية تشريعية وتوافقية تستند إلى الأطر الدستورية والقانونية القائمة لترجمة التوافقات إلى تشريعات قابلة للتنفيذ.



ووجهت دعوة عاجلة لرئاسة المجلس الأعلى للدولة لتسمية ممثليه وعقد الاجتماع الأول للجنة خلال أسبوع في أي مدينة ليبية متفق عليها.

واختتم البيان بدعوة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لتقديم الدعم الفني والتيسير اللازم مع احترام الملكية الوطنية للحل، ومناشدة القوى الليبية والدول الشقيقة والصديقة دعم المبادرة؛ مؤكدةً أن يدها ممدودة للجميع لتقديم التنازلات اللازمة وإرساء دولة دستورية دائمة قائمة على سيادة القانون والتداول السلمي للسلطة.

ويأتي اجتماع رئاسة النواب بعد يوم من تعرض ميناء بنغازي لهجوم من زوارق انقضاضية مسيرة أوكرانية دمرت سفينتين روسيتين إحداهما داخل الميناء، وأخرى في محيطه.

يذكر أن ليبيا تعاني منذ سنة 2014 من صراع بين شرق وغرب البلاد ولد انقساما سياسيا يتجلى في وجود جسمين تشريعيين (مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة) وحكومتين في كل من: طرابلس وبنغازي، ورئاستين لأركان الجيش، هذا فضلا عن فشل البلاد في تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية كانت مقررة في ديسمبر 2021 من أجل توحيد السلطات.