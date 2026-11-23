خبرني - تتمتع بذور الكتان بقيمة غذائية كبيرة رغم صغر حجمها، إذ تحتوي على الألياف والبروتين والدهون الصحية ومركبات نباتية قد تسهم في دعم صحة القلب والأوعية الدموية.

وتشير أبحاث إلى أن تناولها بانتظام قد يساعد أيضاً في خفض ضغط الدم، خصوصاً لدى الأشخاص الذين يعانون ارتفاع مستوياته، بحسب تقرير نشره موقع "Health".



بذور الكتان وضغط الدم

تشير الأدلة إلى أن تناول بذور الكتان بانتظام قد يرتبط بانخفاض متواضع في ضغط الدم، مع احتمال أن يكون التأثير أكبر لدى المصابين بارتفاعه.

وتقول ميشيل روثنستين، اختصاصية تغذية القلب في "إنتايرلي نورِشد"، إن الدراسات تشير إجمالاً إلى فوائد متسقة، وإن كانت محدودة، في خفض الضغط.

ووجد تحليل تجميعي نُشر عام 2024 أن تناول بذور الكتان لمدة ثمانية أسابيع على الأقل ارتبط بانخفاض متوسطه نحو 8.6 ملم زئبق في ضغط الدم الانقباضي، و4.9 ملم زئبق في الضغط الانبساطي، لدى أشخاص تجاوزت مستويات ضغطهم المعدلات الطبيعية.

توصيات بإضافتها للنظام الغذائي

ورغم أن هذه النتائج لا تعني أن بذور الكتان تعالج ارتفاع ضغط الدم، فإن الانخفاضات المحدودة قد تكون مفيدة عند دمجها مع عادات أخرى تدعم صحة القلب، مثل تقليل الصوديوم وممارسة النشاط البدني وإدارة التوتر.

وتؤكد ألكسندرا غورسكايا بينيدا، الممرضة الممارسة المعتمدة في "مانهاتن كارديولوجي"، أن بذور الكتان ينبغي أن تكون إضافة إلى النظام الغذائي والعلاج المعتاد، لا بديلاً عن أدوية الضغط.

فوائد بذور الكتان للقلب

تحتوي بذور الكتان على حمض ألفا-لينولينيك، وهو نوع من أحماض أوميغا-3 الدهنية، إلى جانب الألياف والليغنانات، وهي مركبات نباتية تتمتع بخصائص مضادة للأكسدة.

ويوضح الدكتور مايكل ريتشاردسون، طبيب الأسرة ورئيس أكاديمية أطباء الأسرة في ماساتشوستس، أن هذه المكونات قد تساعد في الحد من الالتهاب داخل الأوعية الدموية، بما يدعم مرونتها وتدفق الدم، وهو ما قد ينعكس إيجاباً على ضغط الدم.

ويرى ريتشاردسون أن هذه الفوائد قد تكون ذات أهمية خاصة للأشخاص المصابين بمرض الشرايين الطرفية، حيث يضيق مجرى بعض الأوعية الدموية ويؤدي الالتهاب دوراً في تطور المشكلة.

ما الكمية المناسبة وكيف تتناولها؟

يفضل الخبراء تناول بذور الكتان مطحونة، لأن قشرتها الخارجية الصلبة تجعل هضم البذور الكاملة أكثر صعوبة، وقد تحد من استفادة الجسم من بعض مكوناتها الغذائية.

كما تتميز البذور المطحونة عن زيت الكتان باحتوائها على الألياف والليغنانات، اللذين لا يوفرهما الزيت بالقدر نفسه. وتنصح روثنستين بالبدء بملعقة أو ملعقتين صغيرتين يومياً، ثم زيادة الكمية تدريجياً إلى ملعقة أو ملعقتين كبيرتين، وفقاً لقدرة الجهاز الهضمي على تحملها. ويمكن إضافتها إلى الزبادي أو الشوفان أو العصائر، أو استخدامها في إعداد المخبوزات.

ويشير ريتشاردسون إلى أن تناول نحو 30 غراماً يومياً، أي ما يقارب ثلاث ملاعق كبيرة، قد يرتبط بتأثير ملحوظ في خفض الضغط. لكن لا ينبغي اعتبار هذه الكمية جرعة علاجية أو بديلاً عن الأدوية.

احتياطات قبل تناولها بانتظام

تُعد بذور الكتان آمنة عموماً لمعظم الأشخاص، لكن الإفراط في تناولها، خصوصاً مع عدم شرب كمية كافية من الماء، قد يسبب الانتفاخ والغازات والإسهال.

كما ينبغي الانتباه إلى احتمال حدوث تفاعلات تحسسية أو تداخلات مع بعض الأدوية، ومنها مميعات الدم. وتوصي روثنستين بتجنب تناولها أثناء الحمل والرضاعة بسبب احتمال تأثير بعض مركباتها في النشاط الهرموني.

ليست بديلاً عن علاج الضغط

قد تكون بذور الكتان إضافة مفيدة إلى نظام غذائي يدعم صحة القلب، لكن الاعتماد عليها وحدها لا يكفي للسيطرة على ارتفاع ضغط الدم. وينصح الخبراء باستشارة الطبيب قبل إجراء تغييرات غذائية بهدف إدارة الضغط، خصوصاً لمن يتناولون أدوية بانتظام.

والأهم هو النظر إلى هذه البذور باعتبارها جزءاً من نمط حياة صحي متكامل، لا علاجاً مستقلاً أو بديلاً عن الخطة الطبية الموصوفة.