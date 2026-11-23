خبرني - قد تصل جسيمات بلاستيكية متناهية الصغر إلى الجهاز الهضمي عبر الطعام، لكن تأثيرها المحتمل في صحة الأمعاء لا يزال موضع بحث. وتشير دراسة جديدة أُجريت على الفئران إلى أن جسيمات البوليستيرين النانوية قد تهيئ بيئة تساعد على نمو أورام القولون والمستقيم، من خلال التأثير في خلايا الأمعاء والبكتيريا النافعة التي تعيش فيها.

وتضيف النتائج، المنشورة في مجلة "Molecular Cancer"، دليلاً تجريبياً جديداً إلى الأبحاث التي تدرس العلاقة المحتملة بين التلوث البلاستيكي وصحة الجهاز الهضمي.

كيف اختبر الباحثون تأثير البلاستيك؟

استخدم الباحثون في التجربة مواد كيميائية معروفة بقدرتها على تحفيز سرطان القولون والمستقيم لدى الفئران، ثم عرّضوا مجموعة منها أيضاً لجسيمات كروية من البوليستيرين، بلغ متوسط قطرها نحو 50 نانومتراً.

ووضع الفريق علامات فلورية على بعض الجسيمات لتتبع مسارها داخل الجسم، فوجد أنها وصلت إلى أعضاء مختلفة، مع تركز ملحوظ في القولون.

وتُصنف الجسيمات التي يقل حجمها عن ميكرومتر واحد ضمن الجسيمات البلاستيكية النانوية وفق تعريف وكالة حماية البيئة الأمريكية، رغم عدم وجود تعريف موحد متفق عليه عالمياً.

تراكم الجسيمات داخل خلايا القولون

أظهر الفحص أن الجسيمات النانوية تراكمت بصورة أساسية داخل الجسيمات الحالّة، المعروفة أيضاً بالليزوسومات، وهي تراكيب خلوية مسؤولة عن تفكيك المواد والتخلص من الفضلات.

كما رصد الباحثون تلفاً في الزغيبات الدقيقة الموجودة على سطح الخلايا الظهارية المبطنة للأمعاء، وهي تراكيب تساعد على امتصاص العناصر الغذائية وتؤدي دوراً في الحفاظ على وظائف الحاجز المعوي.

واللافت أن الفئران التي تعرضت للجسيمات البلاستيكية، إلى جانب المواد المحفزة للسرطان، ظهرت لديها أورام أكثر من الفئران التي تلقت المواد الكيميائية وحدها.

بكتيريا نافعة تتراجع ومركّب وقائي يتأثر

لم يتوقف التأثير عند خلايا القولون، إذ رصد الباحثون تراجعاً كبيراً في أعداد بكتيريا نافعة تُعرف باسم "Faecalibaculum rodentium".

وتنتج هذه البكتيريا حمض البروبيونيك، وهو أحد الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة التي تنتجها بكتيريا الأمعاء، وقد يساعد في دعم صحة الخلايا والحد من العمليات المرتبطة بتكوّن الأورام.

وبحسب الباحثين، أضعفت الجسيمات النانوية العلاقة بين هذه البكتيريا والأمعاء، ما قد يفسر جزئياً زيادة الأورام التي ظهرت لدى الفئران المعرضة للبلاستيك.

هل ينطبق الخطر على البشر؟

رغم أهمية النتائج، فإن تعميمها على البشر لا يزال مبكراً. فقد استخدمت الدراسة جرعات من الجسيمات البلاستيكية أعلى بكثير من مستويات التعرض التي يُتوقع أن يواجهها الإنسان عادةً، كما أن استجابة أجسام الفئران قد تختلف عن استجابة جسم الإنسان.

ويشير الجرّاح فرانك فريزيل، الخبير في سرطان القولون والمستقيم بجامعة أوتاغو في نيوزيلندا، والذي لم يشارك في الدراسة، إلى احتمال أن تسهم الجسيمات البلاستيكية في اختراق طبقة المخاط التي تحمي بطانة الأمعاء.

وتبقى هذه النتائج خطوة لفهم الآليات المحتملة لتأثير التلوث البلاستيكي في الأمعاء، لكنها لا تثبت أن تناول البلاستيك النانوي يسبب سرطان القولون لدى البشر. ويحتاج الأمر إلى مزيد من الدراسات لتحديد مستويات التعرض الواقعية، ومعرفة ما إذا كانت الآليات نفسها تحدث في جسم الإنسان.