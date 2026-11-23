خبرني - أكد النائب أيمن أبو هنية، الاثنين، أن مشروع الموازنة العامة لعام 2027 لا يتضمن أي رفع لأسعار الكهرباء.

وقال أبو هنية الذي كان رئيسا للجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، لبرنامج "صوت المملكة"، إن أسعار الطاقة في الأردن تعد من أعلى المعدلات في المنطقة.

وأعرب عن تفاؤله بشأن وجود كميات مبشرة من الغاز، مشيرا إلى أنها ستنعكس على تخفيض كلف الطاقة، الأمر الذي سيسهم إيجابا في جذب الاستثمار.

وبين أن مجلس النواب والحوافز الممنوحة أسهمت في جذب الاستثمار إلى مدن صناعية كانت "مهجورة" في الكرك والطفيلة.

وأشار إلى وجود 32 مصنعا في الكرك والطفيلة ومعان، متوقعا ارتفاع عددها خلال الفترة المقبلة بسبب الحوافز المقدمة، مثل تقديم الطاقة مجانا لمدة 10 سنوات.