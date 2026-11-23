خبرني - تتجه شركة سامسونغ إلى نقل معركتها ضد المكالمات الاحتيالية إلى تطبيقات التواصل والاتصال الأكثر استخداماً، في خطوة قد تمنح مستخدمي هواتف Galaxy وسيلة إضافية لكشف المحتالين قبل الوقوع في شباكهم.

وتشير تسريبات برمجية حديثة إلى أن الشركة تختبر توسيع تقنيات اكتشاف الاحتيال لتشمل مكالمات واتساب وتيليغرام، إلى جانب مجموعة من التطبيقات الأخرى، مع قدرات تستهدف رصد الأصوات المزيفة التي ينتجها الذكاء الاصطناعي.

وتكشف هذه الخطوة عن توجه جديد في استراتيجية سامسونغ الأمنية، بعدما لم تعد المكالمات الهاتفية التقليدية المسار الوحيد الذي يستغله المحتالون، بل امتدت محاولاتهم إلى تطبيقات الاتصال عبر الإنترنت، مستفيدين من انتشارها وسهولة استخدامها.

وبحسب تقرير نشره موقع "Android Authority" التقني، فإن هذه الإمكانات ظهرت في الشيفرات البرمجية للنسخة التجريبية الأولى من واجهة One UI 9.5، ما يشير إلى أن سامسونغ تعمل على تطوير منظومة حماية أوسع نطاقاً، رغم عدم إعلانها رسمياً عن موعد إطلاق الميزة حتى الآن.

سامسونغ توسع حماية Galaxy لتشمل مكالمات التطبيقات

حتى الآن، ركزت أدوات سامسونغ لاكتشاف الاحتيال على المكالمات الهاتفية المعتادة، إذ سبق أن وفرت الشركة في كوريا الجنوبية خاصية اكتشاف التصيد الصوتي (Voice Phishing) من خلال تطبيق الهاتف مع واجهة One UI 8، بينما حصلت هواتف Galaxy S26 في أسواق أخرى على أدوات اكتشاف الاحتيال المقدمة من غوغل.

لكن الاعتماد المتزايد على تطبيقات الاتصال الخارجية كشف عن فجوة في هذه الحماية، وهو ما يبدو أن الشركة تستعد لمعالجته من خلال تحديث جديد يوسع نطاق الفحص ليشمل المكالمات التي تتم عبر منصات مختلفة.

وتشير الشيفرات المكتشفة في الإصدار 18.5.00.154 من تطبيق Call Assistant إلى إضافة إمكانات تسمح بفحص المكالمات عبر تطبيقات الطرف الثالث، سواء كانت واردة أو صادرة، بدلاً من الاقتصار على الاتصالات الهاتفية التقليدية.

كما رُصد خيار جديد داخل إعدادات المكالمات يحمل اسم "اكتشاف الاحتيال في التطبيقات الأخرى"، يتيح للمستخدم اختيار التطبيقات التي يرغب في تفعيل الحماية عليها.

14 تطبيقاً ضمن قائمة سامسونغ لاكتشاف المكالمات المشبوهة

لا تتوقف التسريبات عند واتساب وتيليغرام، إذ تكشف الشيفرات البرمجية عن قائمة أولية تضم 14 تطبيقاً يمكن أن تشملها الميزة الجديدة، بما يعكس اتساع نطاق الحماية التي تختبرها سامسونغ.

وتضم القائمة تطبيقات KakaoTalk وواتساب وGoogle Meet وLINE ووي تشات وMessenger وتيليغرام وإنستغرام وسيغنال وQQ وWeCom وDingTalk وTencent Meeting وLark.

ومع ذلك، لا يعني ظهور هذه التطبيقات في الشيفرات أنها ستكون جميعاً متاحة عند إطلاق الخاصية؛ إذ تشير التفاصيل إلى أن القائمة التي ستظهر للمستخدمين ستُدار من خلال خوادم سامسونغ، ولن تعرض سوى التطبيقات المثبتة بالفعل على الهاتف.

ومن ثم، قد يختلف عدد التطبيقات المدعومة فعلياً عند طرح الميزة عن القائمة الكاملة التي ظهرت خلال تحليل النسخة التجريبية.

3 مستويات للحماية.. من المحتالين إلى التزييف الصوتي بالذكاء الاصطناعي

اللافت في التحديث المرتقب أن سامسونغ لا تستهدف فقط التعرف على أنماط المكالمات الاحتيالية المعروفة، بل تعمل على إضافة مستويات أخرى من الفحص، تتعامل مع تطور أساليب الخداع الرقمي، خصوصاً استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقليد الأصوات.

وبحسب التفاصيل البرمجية، من المنتظر أن تشمل الحماية ثلاثة أنواع من التهديدات:

- رصد المكالمات الاحتيالية: اكتشاف المحادثات التي تتطابق مع أنماط التصيد الصوتي المعروفة والمسجلة.

- التعرف على أصوات المحتالين: مقارنة صوت المتحدث بأصوات أشخاص سبق تصنيفهم باعتبارهم متورطين في عمليات احتيال.

- كشف الأصوات المزيفة: تحديد الأصوات التي جرى توليدها أو تعديلها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يشمل التزييف العميق (Deepfake).

ومن المنتظر أن تتضمن التنبيهات اسم التطبيق الذي جرت من خلاله المكالمة، حتى يتمكن المستخدم من معرفة مصدر الاتصال الذي أثار الاشتباه.

وتستند بعض هذه التقنيات إلى حلول مستخدمة بالفعل في كوريا الجنوبية؛ إذ تقدم شركة الاتصالات المحلية KT، منذ يوليو/تموز 2025، خدمات للتعرف على أصوات المحتالين واكتشاف الأصوات المصطنعة بالذكاء الاصطناعي خلال المكالمات التقليدية على هواتف Galaxy، وفقاً لما أورده موقع "Financial News".

وتعتمد هذه الخدمات على بيانات صوتية يوفرها المعهد الوطني الكوري للعلوم الجنائية، فيما يتمثل التطور المرتقب في توسيع نطاق استخدامها ليشمل تطبيقات الاتصال التابعة لشركات أخرى.

الذكاء الاصطناعي يفحص المكالمات دون إرسال الصوت إلى خوادم خارجية

ومن التفاصيل المهمة التي كشفت عنها الشيفرات أن سامسونغ تتجه إلى تنفيذ عمليات تحليل المكالمات مباشرة على الهاتف، بدلاً من إرسال التسجيلات والبيانات الصوتية إلى خوادم خارجية لإجراء الفحص.

وتعتمد الآلية المتوقعة على خدمة الذكاء الاصطناعي المحلية الموجودة على الجهاز، والتي تتولى تنزيل النماذج اللازمة لتحليل المكالمات واكتشاف المؤشرات المرتبطة بالاحتيال.

ويعني هذا التوجه أن عملية الفحص ستستفيد من إمكانات الهاتف نفسه، مع تقليل الحاجة إلى نقل البيانات الصوتية إلى خوادم الشركة.

وعلى مستوى الاستخدام، تشير الشيفرات إلى أن الهاتف قد يعرض إشعاراً للمستخدم أثناء المكالمة يسأله عما إذا كان يرغب في فحصها بحثاً عن مؤشرات احتيالية، مع إتاحة خيار بدء الفحص أو إيقافه.

لكن الميزة ستواجه بعض القيود؛ إذ لن يكون ممكناً تشغيل اكتشاف الاحتيال والترجمة الفورية (Live Translate) خلال المكالمة نفسها في الوقت ذاته، كما سيتوقف الفحص تلقائياً إذا تحولت المكالمة الصوتية إلى مكالمة فيديو.

وفي المقابل، تشير التفاصيل إلى إمكانية استخدام خاصية اكتشاف الاحتيال بالتزامن مع تسجيل المكالمات عبر التطبيقات الخارجية، وهي من الإمكانات الأخرى التي يجري اختبارها ضمن التحديث المرتقب.

كوريا الجنوبية والصين في مقدمة الأسواق المرشحة للتحديث

لا يبدو أن الميزة الجديدة ستصل إلى جميع الأسواق في توقيت واحد، إذ تشير الشيفرات إلى أن نظام Call Assistant سيحدد محرك اكتشاف الاحتيال المناسب وفقاً للمنطقة الجغرافية وإعدادات البرامج الموجودة على الهاتف.

وحتى الآن، ظهرت مؤشرات تشغيلية لمحركين مخصصين للتطبيقات الخارجية؛ الأول تابع لسامسونغ وموجه إلى السوق الكورية الجنوبية، والثاني مرتبط بشركة China Mobile ومخصص للسوق الصينية.

وتعزز هذه التفاصيل احتمالات حصول المستخدمين في كوريا الجنوبية على الميزة أولاً، مع إمكانية انتقالها لاحقاً إلى الصين، بينما لا تتوافر مؤشرات واضحة بشأن موعد وصولها إلى الأسواق الأخرى.

هل يحصل Galaxy S26 على ميزة كشف الاحتيال الجديدة؟

رغم ظهور الخاصية ضمن اختبارات One UI 9.5، فإن خيار اكتشاف الاحتيال في التطبيقات الأخرى لا يظهر حتى الآن على هاتف Galaxy S26 Ultra المستخدم في تجربة النسخة التجريبية.

ويرتبط ذلك، وفقاً لتحليل الشيفرات، باحتمال احتياج الميزة إلى إصدار أحدث من منظومة Galaxy AI يحمل الرقم 20271 أو ما بعده، بينما يعمل الهاتف المستخدم في الاختبار بإصدار 20263.

وتشير قراءة أرقام إصدارات Galaxy AI إلى احتمال ارتباطها بالسنة والربع الذي تصدر خلاله، وهو ما يفتح الباب أمام أن يكون الإصدار 20271 مرتبطاً بالربع الأول من عام 2027، بالتزامن مع الفترة المتوقعة لظهور سلسلة Galaxy S27.

لكن هذا الاحتمال لا يعني استبعاد هواتف Galaxy S26 من الحصول على الخاصية، إذ يمكن لسامسونغ توفير إصدار أحدث من Galaxy AI لهذه الأجهزة عبر تحديث برمجي لاحق، كما لا تزال هناك متطلبات تقنية محتملة لم تتضح تفاصيلها بعد.

ومن المنتظر أيضاً أن تستفيد سلسلة Galaxy S27 من ميزة Google Scam Detection، بما قد يوفر مستوى أوسع من الحماية ضد المكالمات الاحتيالية عبر تطبيقات الاتصال المختلفة.

ورغم ما تكشفه التسريبات عن توجه سامسونغ لتطوير هذه الأدوات، فإن الشركة لم تعلن رسمياً حتى الآن عن موعد طرح خاصية اكتشاف الاحتيال عبر تطبيقات الطرف الثالث، أو الأجهزة والأسواق التي ستدعمها، لتظل التفاصيل الحالية مرتبطة بما جرى رصده داخل النسخة التجريبية من واجهة One UI 9.5.