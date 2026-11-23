خبرني - لا يحتاج الأمر إلى حرب فضائية شاملة، كي تتعطل خدمات الاتصالات ورصد الطقس التي تعتمد على الأقمار الصناعية حول العالم.

إذ خلصت محاكاة أجراها فريق بحثي في جامعة ويسكونسن ماديسون الأمريكية إلى أن تفجيرا نوويا واحدا في الفضاء قد يعطّل نحو 98% من الأقمار الصناعية في المدار الأرضي المنخفض خلال أسبوع.الخطر، بحسب صحيفة التايمز، لا يتوقف عقب الانفجار، إذ قد يخلّف التفجير حزاما إشعاعيا تمر به الأقمار مرارا أثناء دورانها حول الأرض. ومع كل عبور، تتراكم الأضرار في مكوناتها الإلكترونية، حتى لو كانت تلك الأقمار بعيدة عن موقع التفجير لحظة وقوعه.

ولتقدير أثر الإشعاع على الأقمار، استعان الفريق ببيانات تجربة «ستارفيش برايم» النووية التي أجرتها الولايات المتحدة فوق وسط المحيط الهادئ عام 1962، حين كان عدد الأقمار الصناعية محدودا.

وأظهرت القياسات التي أعقبت تلك التجربة، أن المواد المشعة التي خلّفها التفجير أطلقت إلكترونات عالية الطاقة. واحتجز المجال المغناطيسي للأرض بعض هذه الإلكترونات، فتشكّل حول الأرض حزام إشعاعي اصطناعي ظل يهدد الأقمار الصناعية لسنوات.

حزام إشعاعي يبقى لسنوات

أما اليوم، فيضم المدار الأرضي المنخفض نحو 13 ألف قمر صناعي، بحسب الدراسة، تؤدي مهاما من بينها توفير الاتصالات ومراقبة الطقس.

ورغم هذا العدد، فإن اتساع المدار يعني أن عددا قليلا فقط من الأقمار قد يكون قريبا من موقع الانفجار لحظة وقوعه.

لكن الأقمار البعيدة قد تمر لاحقا بالحزام الإشعاعي، وتتلقى أجهزتها جرعة إضافية من الإشعاع في كل مرة تعبره فيها.

كما اختبر الباحثون كيف تتغير النتيجة إذا بلغت قدرة الأقمار على تحمّل الإشعاع ثلاثة أضعاف ما افترضوه في المحاكاة الأولى. وفي هذه الحالة، أشارت النتائج إلى أن نحو 97 % منها قد يتعطل خلال أسبوعين. وفي الحالتين، قد تطال الخسائر أقمار دول مختلفة، بما فيها الدولة التي تنفذ التفجير.

الحطام يهدد الأقمار الباقية

إلى جانب الضرر الإشعاعي، قد تفقد الأقمار المعطلة قدرتها على المناورة لتفادي الاصطدام، بينما تواصل الدوران حول الأرض. وإذا اصطدم قمران، فقد تتناثر منهما شظايا تتحرك بسرعات عالية، فتهدد حتى الأقمار التي صمدت مكوناتها الإلكترونية أمام الإشعاع.

حتى بعد هبوط الأقمار المعطلة واحتراقها في الغلاف الجوي، قد تواجه الأقمار البديلة الحزام الإشعاعي نفسه.

ويقدّر الفريق، أن الخطر الناجم عن الحزام قد يستمر حتى عشر سنوات، ما يعقّد استعادة خدمات الاتصالات ورصد الطقس التي تعتمد على أقمار المدار المنخفض.

أما الأقمار الأبعد، ومنها تلك الموجودة في المدار الثابت بالنسبة إلى الأرض، فيتوقع الباحثون أن تكون أقل عرضة لهذا الخطر.

وخلص الفريق، إلى أن احتمال خسارة جزء كبير من البنية التحتية الفضائية خلال أيام، والحاجة إلى سنوات لاستعادة خدماتها، يعززان الحاجة إلى منع نشر الأسلحة النووية في الفضاء واستخدامها فيه.