خبرني - فتحت الفنانة المصرية روجينا النار على الفنان أشرف عبدالباقي، بسبب تصريحاته الأخيرة عن مسلسل «حكايات زوج معاصر»، الذي جمعهما قبل 22 عامًا، معربة عن غضبها من الطريقة التي تحدث بها عن تجربة العمل، خاصة بعدما أشار إلى أنه استبدل بطلة واحدة بـ3 بطلات.

وخلال استضافتها في بودكاست «قصتي»، أعربت روجينا عن دهشتها من تصريحات أشرف عبدالباقي، متسائلة عن سبب ذكر أسماء الفنانات اللاتي شاركن في المسلسل، دون الإشارة إلى أسماء النجمات اللاتي اعتذرن عن المشاركة فيه قبل انطلاق التصوير.

وأكدت أن حديثه عن استبدال بطلة بثلاث فنانات يمثل تقليلًا من شأنها هي وزميلتيها، رغم موافقتهن على المشاركة في العمل وتقديم تجربة درامية حققت نجاحًا واستمر الجمهور في تذكرها حتى الآن.

وقالت روجينا إنها لم تتوقع صدور مثل هذه التصريحات من أشرف عبدالباقي، الذي وصفته بأنه شخص محترم وطيب، مشيرة إلى أن مرور 22 عامًا على المسلسل كان يستوجب تقدير جهود الفنانات المشاركات فيه، وليس الحديث عنهن بطريقة تشعرهن بعدم التقدير.

وأضافت أن بسمة كانت تمتلك رصيدًا فنيًا مميزًا في السينما، كما أنها شاركت من قبل في أعمال مهمة، من بينها فيلم «المصير»، مؤكدة أن الفنانات الثلاث لم يكنّ وجوهًا جديدة حتى يتم اختزال مشاركتهن في فكرة استبدال بطلة بثلاث أخريات.

روجينا تكشف مفاجأة بشأن كواليس المسلسل

ولم تكتفِ روجينا بالرد على تصريحات أشرف عبد الباقي، بل كشفت تفاصيل جديدة عن كواليس ترشيحها للمسلسل، موضحة أن المخرجة شيرين عادل تواصلت معها وعرضت عليها المشاركة في عمل درامي مكون من 30 حلقة، وأكدت لها أنها ستكون بطلة المسلسل بالكامل.

وأوضحت أنها قرأت السيناريو وأعجبت به، ووافقت على المشاركة دون تردد، خاصة أنها كانت تتولى بطولة الحلقات الثلاثين، قبل أن تفاجأ باتصال من المخرجة يخبرها بتغيير خطة العمل، ليصبح المسلسل قائمًا على ثلاث بطلات، تحصل كل واحدة منهن على عشر حلقات.

وأشارت روجينا إلى أنها رفضت التغيير وطلبت الاعتذار عن المسلسل، كما حاولت إنهاء التعاقد، لكنها فوجئت بإصرار المسؤولين على استكمالها التصوير.



وكشفت أنها توجهت بصحبة الفنان أشرف زكي إلى عبد الرحمن حافظ، رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي آنذاك، لإبلاغه بقرار انسحابها، لكنه رفض اعتذارها وأبلغها بضرورة الالتزام بالتصوير، محذرًا من تعرضها للاستبعاد إذا لم تحضر.

ورغم شعورها بالظلم والحزن وقتها، أكدت روجينا أنها استكملت العمل، وكانت سعيدة داخل موقع التصوير حتى انتهت من مشاهدها.

جيهان راتب حاضرة في رد روجينا

واختتمت روجينا حديثها بالكشف عن أن شيرين عادل تواصلت معها لاحقًا وطلبت منها العودة لتصوير عشر حلقات، بعدما أخبرتها بأنها تعمل على أحد المشاهد مع الفنانة جيهان راتب.

وشددت روجينا على أن جيهان راتب كانت فنانة موهوبة وتستحق ذكر اسمها عند الحديث عن المسلسل، مؤكدة أن ما يجمع الفنانات الثلاث هو استحقاقهن للتقدير، ورفضها التقليل من مشاركتهن في عمل فني لا يزال حاضرًا في ذاكرة الجمهور.