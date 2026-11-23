خبرني - وجه أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، تحذيرًا لرئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، من الإقدام على شن هجوم عسكري منفرد ضد إيران دون تنسيق أو موافقة أمريكية، معتبرًا أن مثل هذه الخطوة ستكون مخالفة للقانون، في ظل غياب مبررات أمنية عاجلة تستدعي التحرك العسكري.

ويأتي ذلك وسط تصاعد الخلاف داخل إسرائيل بشأن احتمال تجدد المواجهة العسكرية مع طهران، ومخاوف من أن يتخذ نتنياهو قرارًا بشن عملية عسكرية لأهداف سياسية داخلية.

ويرتبط التحذير بمخاوف من أن تقدم حكومة نتنياهو على تنفيذ ضربة عسكرية رغم التحفظات الأمنية والسياسية، وفي وقت تمر فيه إسرائيل بمرحلة انتقالية بعد الانتخابات البرلمانية.

وكان ليبرمان صرّح في مقابلة مع القناة 12 العبرية، يوم الجمعة، بأنه لا يرى حاليًا معلومات استخباراتية تبرر شن هجوم جديد على إيران، مضيفًا أن أي هجوم في هذه الظروف سيكون مدفوعًا باعتبارات سياسية وليس أمنية.

وتكشف تصريحات ليبرمان عن وجود خلاف داخل المعسكر السياسي الإسرائيلي بشأن توقيت أي مواجهة جديدة مع إيران، وحدود صلاحيات حكومة نتنياهو الانتقالية.