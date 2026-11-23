خبرني - تداول مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للناشطة النسوية التركية نورسينا غور، ظهرت فيه وهي تحتسي مشروبًا كحوليًا داخل إحدى المقابر، في تصرف اعتبره منتقدون انتهاكًا لحرمة الموتى.

وظهرت غور في المقطع برفقة مجموعة من الأشخاص داخل المقبرة، وهي ترفع كأسًا يحتوي على مشروب كحولي، وتقول: «لقد قرأنا الفاتحة للتو، والآن نرفع الكؤوس لروح الموتى».

وعقب انتشار الفيديو، انهالت التعليقات المنتقدة للناشطة، إذ اتهمها عدد من مستخدمي منصات التواصل بالاستخفاف بحرمة الموتى والتقاليد الاجتماعية والدينية، وطالبوا بتوضيح ظروف تصوير المقطع وملابساته.

الناشطة التركية ترد على الانتقادات

في محاولة للرد على الانتقادات، قالت نورسينا غور إن الفيديو قديم، ويعود إلى فترة مراهقتها عندما كانت تبلغ من العمر 16 عامًا، معربة عن شعورها بالخجل من التصرف الذي ظهرت فيه.

ورأت الناشطة أن إعادة تداول المقطع في الوقت الحالي لم تأتِ مصادفة، معتبرة أنها محاولة للإضرار بسمعتها وتشويه صورتها أمام الرأي العام، فضلًا عن الإساءة إلى الجمعية النسوية التي تتولى رئاستها والأنشطة التي تنظمها.

تاريخ زجاجة المشروب يثير تساؤلات حول رواية الناشطة

لم تُنهِ توضيحات غور الانتقادات، إذ أشار بعض المتابعين إلى وجود علامة على زجاجة المشروب الظاهرة في الفيديو تحمل تاريخ عام 2022، معتبرين أن هذه الإشارة تتعارض مع روايتها بشأن توقيت تصوير المقطع، الذي قالت إنه يعود إلى سنوات مراهقتها.

ومع ذلك، فإن التاريخ الظاهر على الزجاجة وحده لا يكفي لتحديد موعد تصوير الفيديو بصورة قاطعة، أو إثبات أن المقطع صُوّر في عام 2022.