خبرني - قالت دانا أولمرت، ابنة رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت، إنها اعتُقلت بعنف على أيدي الشرطة الإسرائيلية، يوم الجمعة الماضي، قرب منزلها في تل أبيب، بعد توجهها لمساعدة أحد المتظاهرين الذي كان يتعرض لمواجهة مع الشرطة.

وذكرت أولمرت، في منشور نشرته اليوم الاثنين عبر صفحتها على موقع "فيسبوك"، أن عناصر الشرطة اعتدوا عليها واحتجزوها لساعات داخل زنزانة وهي مكبلة بالأصفاد، مشيرة إلى أنها قدمت اليوم شكوى إلى وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة ضد الشرطي الذي اتهمته بالاعتداء عليها واعتقالها دون سبب.

وقالت أولمرت، البالغة من العمر 54 عاما، إن الحادثة وقعت في الحي الذي تسكن فيه، وعلى بعد أمتار قليلة من منزلها، بعدما أرسل أحد أصدقائها رسالة إلى مجموعة واتساب الخاصة بنشطاء الاحتجاج في الحي، دعاهم فيها إلى التوجه إلى مكان شهد مواجهة بين الشرطة ومتظاهر يدعى إيتسيك.

ووصفته بأنه أحد المتظاهرين الذين يواصلون الاحتجاج ضد رئيس الكنيست السابق أمير أوحانا، الذي حل محله متان كاهانا الأسبوع الماضي.

وأضافت أنها لم تكن تنوي في البداية مغادرة منزلها، لكنها قررت التوجه إلى المكان رغم عدم رغبتها في الخروج.

وكتبت: "كان يوم الجمعة، الساعة الرابعة والنصف بعد الظهر. كنت أشاهد برنامجي المفضل (وكيل الثقافة) مع كوبي ميدان. لم تكن لدي طاقة للخروج، لكنني جمعت قواي وخرجت".

وأضافت أنها لم تتوقع أن تعود إلى منزلها قرابة الساعة الحادية عشرة ليلا، بعد قضائها ساعات طويلة في زنزانة الاعتقال وهي مكبلة ومتعرضة للضرب، قائلة: "كان أفراد الشرطة عنيفين بشكل خاص. أنا موجودة في الشوارع منذ سنوات، لكنني لم أتعرض للاعتقال حتى الآن".

وبحسب روايتها، أقدم أحد أفراد الشرطة خلال اعتقالها على انتزاع هاتفها المحمول من يدها، فيما جمعه جيرانها واحتفظوا به.

وأشارت إلى أنها تلقت مساعدة قانونية من طاقم "غلاف المعتقلين"، الذي تأسس خلال الاحتجاجات ضد خطة التغييرات القضائية، عبر المحامي ران تاغر، مضيفة أنها حصلت على استشارة قانونية جيدة مكنتها من التأكد من أن عائلتها على علم بأنها بخير.

وقالت أولمرت إنها خشيت خلال احتجازها أن تضطر إلى قضاء الليل في مركز الشرطة، لكنها أُفرج عنها لاحقا بشروط مقيدة، وبعد دفع كفالة بلغت عدة آلاف من الشواكل.

وكتبت: "كان أكبر ما يقلقني أن أضطر إلى قضاء ليلة في الاعتقال، ولحسن الحظ لم يحدث ذلك"، مضيفة: "كنت أدرك طوال الوقت أنني أتمتع بامتيازات من كل النواحي".

وتطرقت أولمرت في منشورها إلى اعتقال الطالب الفلسطيني مهدي تونسي، البالغ من العمر 26 عاما، من الجامعة العبرية، والذي اعتقل قبل نحو أسبوعين من سكن الطلاب في جبل المشارف، ويخضع للاعتقال الإداري.

وتونسي من سكان بلدة سلوان في القدس الشرقية، وينشط في أطر اجتماعية وسياسية لتعزيز الشراكة اليهودية العربية، وقال أصدقاؤه إنه اعتقل بعنف، وإن نظارته أُخذت منه.

وكتبت أولمرت: "من لا يتمتعون بالامتيازات هم النشطاء الفلسطينيون، مثل طالب علم الإجرام المقدسي مهدي تونسي، الذي اعتقله جهاز الشاباك قبل أسبوعين بعنف، ومنذ ذلك الحين يُحتجز في ظروف اعتقال قاسية".

وأضافت أن شعره ولحيته حُلِقا، كما صودرت نظارته الطبية.

وانتقدت أولمرت بشدة استخدام الاعتقال الإداري وطريقة تعامل السلطات مع الفلسطينيين، قائلة: "الاعتقال ليس أمرا ممتعا، لكن ما تعرضت له لا يساوي شيئا مقارنة بما يحدث للفلسطينيين الذين تعتقلهم الأجهزة الأمنية وتخفيهم لأشهر طويلة، تحت مسمى الاعتقالات الإدارية المثير للاشمئزاز".

كما أشارت إلى المظاهرات التي نظمت اليوم في جامعتي تل أبيب والقدس، للمطالبة بالإفراج عن تونسي، وقالت إنها تشعر بالتشجيع إزاء هذه التحركات.

وفي ختام منشورها، شكرت جيرانها والنشطاء الذين قدموا لها المساعدة، وأعلنت تقديم شكوى إلى وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة ضد الشرطي الذي اتهمته بالاعتداء عليها واعتقالها دون مبرر.

وكتبت: "قدمت اليوم شكوى إلى وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة ضد الشرطي العنيف والمقزز الذي اعتدى علي واعتقلني دون أي سبب. أتطلع إلى اليوم الذي سيُفرج فيه عن مهدي ويتمكن من تقديم شكوى بشأن اعتقاله. كفى للفصل العنصري، كفى للعنصرية".