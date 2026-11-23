خبرني - حصل غيث الطوالبة، على جائزة أفضل بحث علمي، خلال مشاركته في المؤتمر الدولي الرابع عشر للتحفيز المغناطيسي للدماغ في العاصمة الألمانية برلين.

وقال الطوالبة، إن أبرز ما يميز البحث هو سعيه إلى ابتكار منهجية جديدة لرسم الخرائط الوظيفية للقشرة الحركية في الدماغ، تتجاوز الأساليب التقليدية القائمة على تحديد المناطق المسؤولة عن الحركة كنقاط منفصلة، وصولا إلى بناء خرائط دماغية تستند إلى الخرائط الحرارية وتحليل الاستجابات الكهربائية للعضلات الناتجة عن التحفيز المغناطيسي للدماغ.

وأشار إلى اختيار 4 أبحاث متميزة من بين الأبحاث المشاركة في المؤتمر، كان بحثه أحدها، وذلك بحضور نخبة من العلماء والمتخصصين في جراحة الدماغ وعلوم الأعصاب، يمثلون جامعات عالمية مرموقة.

يشار إلى أن الطوالبة حاصل على درجة الدكتوراه في فيزيولوجيا الأعصاب، في مجال "التحفيز المغناطيسي للدماغ".