خبرني - أثار تسجيل مصوّر يظهر مدنيا سوريا يزور عائلته في بلدة حضر قرب الجولان، مرتديا بزة عسكرية إسرائيلية وبرفقة جنود، جدلا في سوريا وإسرائيل.

فيما قال مصدر مقرّب من العائلة لـ"فرانس برس"، الإثنين، إن الرجل عمل مستشارا مدنيا لدى مؤسسات أمنية إسرائيلية.

ويظهر عاطف حسون في التسجيل وهو يترجّل من مركبة مرتديا بزة عسكرية إسرائيلية وخوذة وسترة واقية، قبل أن يعانق والدته وأفرادا من عائلته في بلدة حضر ذات الغالبية الدرزية في ريف القنيطرة، على بعد نحو 4 كيلومترات من خط الفصل مع الجولان المحتل.

وقال المصدر، إن حسون فرّ إلى الجولان المحتل قبل نحو أربعة عقود، وإنه لم يتطوّع في الجيش الإسرائيلي، بل عمل مستشارا مدنيا لدى مؤسسات أمنية إسرائيلية.

وأضاف أنه دخل بلدته برفقة جنود إسرائيليين في زيارة شخصية، ولم يكن في مهمة عسكرية رسمية

ونشر حساب يحمل اسم حسون التسجيل السبت، على فيسبوك، قبل أن ينتشر على نطاق واسع ويثير انتقادات من سوريين اعتبروا دخوله البلدة بهذه الهيئة انتهاكا للسيادة السورية.

وبحسب المصدر المقرّب من العائلة، زار حسون بلدته مرارا منذ سقوط حكم بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024، والتقى أفرادا من عائلته على انفراد، لكن اللقاء العائلي المصوّر جرى قبل أيام من انتشار التسجيل.

تحقيق وانتقادات

وقال صحفي في هيئة البث الإسرائيلية العامة في منشور على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي "تبيّن من تحرّياتنا أن الرجل ليس ضابطا في الجيش الإسرائيلي، سواء في الخدمة النظامية أو الاحتياط، بل مدني إسرائيلي يعمل في إحدى المؤسسات الأمنية، قرّر زيارة عائلته في سوريا مرتديا زيّ الجيش الإسرائيلي".

وأضاف المنشور أن تحقيقا فُتح في الواقعة.

وأوضح المصدر المقرب من العائلة أن مغادرة حسون سوريا تسبّبت بخلاف مع عائلته، وأن بعض أفرادها تعرّضوا للملاحقة والاعتقال في عهد الحكم السابق بتهم التخابر مع إسرائيل، قبل أن يتصالح معها بعد سقوطه.

ومن بين المنتقدين، كتب المحامي طه حسيني على صفحته على فيسبوك "هذه خيانة عظمى".

وانتقد الناشط محمود زغلول التجاوزات الإسرائيلية المتكرّرة، محمّلا السلطات أيضا مسؤولية ما حدث.

وقال في تعليق على "فيسبوك": "لو كان لدينا دولة ذات سيادة، لما سمحت بأن يدخل إسرائيليون ويسرحون ويمرحون على أرضنا".

ومنذ إطاحة حكم الأسد، شنّت القوات الإسرائيلية مئات الغارات على سوريا، وتوغّلت خارج المنطقة العازلة المحاذية لهضبة الجولان التي تحتلّ إسرائيل معظمها منذ العام 1967، وصولا إلى جبل الشيخ الفاصل بين لبنان وسوريا.

وأعلنت إسرائيل عزمها إقامة منطقة منزوعة السلاح في جنوب سوريا، مؤكّدة أن قواتها ستبقى في المنطقة.

وتشهد مناطق جنوب سوريا توغّلات إسرائيلية شبه يومية منذ سقوط الأسد، شملت مداهمات واعتقالات وإقامة حواجز.

وفي حضر، أقامت القوات الإسرائيلية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي سواتر ترابية على الطريق إلى طرنجة، كما توغّلت مرارا في محيط بيت جن القريبة، وفق وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا).