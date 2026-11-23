خبرني - شهدت أزمة الفنانة المصرية نورهان منصور وطليقها، المنتج السينمائي المصري، تطورا قانونيا جديدا، بعدما قرر الأخير اللجوء إلى القضاء المصري ردا على سلسلة البلاغات التي تقدمت بها ضده خلال الأشهر الماضية، واتهمته فيها بتبديد المنقولات الزوجية.



وقال دفاع المنتج إن موكله لم يعد يتحمل ما وصفه بالبلاغات الكيدية والادعاءات غير المدعومة بأدلة، التي تمس سمعته وحياته الخاصة، ولذلك قرر اتخاذ إجراءات قانونية مضادة لاستعادة اعتباره.

جنحة مباشرة تتضمن اتهامات بالسب والقذف والتشهير

حرر المحامي الخاص بالمنتج جنحة مباشرة ضد الفنانة نورهان منصور، تضمنت عددا من الاتهامات، في مقدمتها البلاغ الكاذب والسب والقذف والتشهير وإساءة استخدام حق التقاضي، إلى جانب المساس بحرمة الحياة الخاصة وانتهاك الخصوصية من خلال نشر وقائع قال الدفاع إنها غير صحيحة.

وأوضح الدفاع، في مذكرته التي تداولتها وسائل إعلام محلية مصرية، أن الاتهامات المتعلقة بواقعة تبديد منقولات الزوجية لا تستند إلى أساس قانوني أو واقعي، مؤكدا أن موكله سلّم المنقولات الواردة في قائمة المنقولات الزوجية، وأبدى استعداده لتسليم الفيلا عقب انتهاء فترة العدة، التي انتهت في 18 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وذلك بعد وقوع الطلاق في يوليو/ تموز 2026.

وأضاف الدفاع أن الفنانة ظلت مقيمة في الفيلا طوال فترة العدة، مشيرا إلى أن البلاغات المتتالية التي تقدمت بها تضمنت اتهام موكله بتغيير أقفال الفيلا والاستيلاء على شاشة تلفزيون ومتعلقات شخصية، استنادا إلى اتصال هاتفي تلقته من أحد الجيران.

كما أشار إلى بلاغ سابق قدمته الفنانة ضده، اتهمته فيه بإرسال رسالة مسيئة عبر تطبيق «واتساب» بتاريخ 6 يوليو/ تموز 2026، موضحا أن هذه البلاغات قُدمت في توقيتات تزامنت مع دعوى النفقة التي أقامتها ضده، وهو ما اعتبره الدفاع محاولة للضغط على موكله والتشهير به إعلاميا.

تفاصيل النزاع وبلاغات الاستيلاء على متعلقات من الفيلا

تعود بداية الخلاف إلى بلاغات حررتها نورهان منصور في قسم شرطة أول أكتوبر، وتلقاها المقدم محمد طارق، رئيس مباحث القسم، اتهمت فيها طليقها، صاحب شركة إنتاج سينمائية والبالغ من العمر 45 عاما، بالاستيلاء على عدد من متعلقاتها من داخل الفيلا التي كانت تقيم فيها بمدينة 6 أكتوبر، وطالبت بإثبات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وبحسب تحريات مديرية أمن الجيزة، التي أشرف عليها اللواء حاتم حسن وتابعها اللواء هاني شعراوي، فإن الفنانة، البالغة من العمر 44 عاما، سبق أن حررت محضرا لإثبات حالة طلاقها، وأكدت استعدادها لتسليم الفيلا واستلام منقولاتها الزوجية.

وتتولى النيابة العامة في الجيزة التحقيق في تلك البلاغات، إذ استمعت إلى أقوال الفنانة، وطلبت حصر المتعلقات محل النزاع وتقديم المستندات التي تثبت ملكيتها لها، كما طلبت إجراء تحريات الأجهزة الأمنية وفحص كاميرات المراقبة الموجودة داخل الفيلا وفي محيطها.

الإجراءات القضائية لرد الاعتبار

أكد المحامي الخاص بالمنتج أن موكله اختار اللجوء إلى المسار القانوني والقضائي من أجل صون سمعته وحياته الخاصة، مشددا على أن القانون يكفل للأشخاص حق الرد على البلاغات الكاذبة، وأن الجنحة المباشرة المحررة ضد الفنانة تستند إلى نصوص قانون العقوبات المتعلقة بجرائم السب والقذف وإساءة استعمال حق التقاضي.

وأشار الدفاع إلى أن المنتج لديه مستندات وأدلة قال إنها تثبت عدم صحة واقعة التبديد، موضحا أن ما جرى تداوله عبر بعض المنصات الإعلامية بشأن الاستيلاء على المنقولات ألحق بموكله أضرارا أدبية ومهنية كبيرة، لا سيما أنه يعمل في مجال الإنتاج السينمائي ويتعامل مع جهات فنية متعددة.

ومن المقرر أن تنظر المحكمة المختصة الجنحة المباشرة خلال الأسابيع المقبلة، عقب إخطار الفنانة المشكو في حقها رسميا، بينما تواصل النيابة العامة فحص البلاغات المتبادلة بين الطرفين، تمهيدا لاتخاذ القرار القانوني المناسب بشأنها، سواء بإحالتها إلى المحاكمة أو حفظها.